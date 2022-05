Sapporo ouvre ses portes au CIO pour une inspection préolympique

Une délégation du Comité international olympique (CIO) a entamé mardi une visite d'inspection des infrastructures sportives et des transports à Sapporo, ville du nord du Japon qui est actuellement la seule candidate officielle pour accueillir les Jeux d'hiver de 2030.

Cette visite fait partie du dialogue continu entre le CIO et Sapporo qui espère aussi recevoir des conseils techniques à cette occasion, a expliqué un responsable municipal à l'agence AFP.

La délégation de trois membres prévoit visiter 16 sites sur la grande île-département de Hokkaido, dont Sapporo est la capitale.

En revanche, elle ne devrait pas visiter des installations situées ailleurs au Japon, comme à Nagano, qui accueilleraient également des compétitions si Sapporo devenait la ville hôtesse des Jeux de 2030, selon des médias locaux.

Sapporo a organisé les JO d'hiver en 1972 et Nagano ceux de 1998.

La cérémonie de fermeture des Jeux olympiques de 1972 à Sapporo le 13 février 1972 Photo : La Presse canadienne / Associated Press

La capitale de Hokkaido a par ailleurs accueilli les épreuves du marathon et de marche olympique lors des Jeux olympiques d'été de 2020, reportés à 2021 et organisés quasiment à huis clos à cause de la pandémie planétaire.

Première candidate officielle pour obtenir les Jeux d'hiver de 2030, Sapporo fait pour l'instant logiquement figure de favorite.

L'épreuve olympique des JO de 2021 organisée à Sapporo Photo : Getty Images / Clive Brunskill

D'autres villes olympiques ont également manifesté leur intérêt. Il y a Salt Lake City, ville du sud-ouest des États-Unis qui avait accueilli l'édition 2002, et Vancouver, organisatrice des Jeux de 2010.

La candidature espagnole semble avoir déjà du plomb dans l'aile. La région de la Catalogne vient de reporter un référendum local sur ce projet, sur fond de désaccords avec la région voisine d'Aragon (au pied des Pyrénées espagnoles).

Le CIO devrait désigner la ville en 2023, lors de sa prochaine session.