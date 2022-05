Surtout garder son sang-froid, dit le président du COJO des JO de 2024

Quand il y a un évènement comme cela s'est passé samedi, forcément cela interpelle et il faut qu'on en tire tous les enseignements. On sera très à l'écoute de tout ce qui a été analysé , a réagi Tony Estanguet, interrogé par l'agence AFP.

Il faut aussi garder son sang-froid, on a un dispositif qui est adapté pour les Jeux , a-t-il assuré. La sécurité est au cœur de nos priorités depuis plusieurs années , a-t-il expliqué, citant le protocole de sécurité début 2021 et les multiples réunions qui se tiennent sur le sujet avec l'État notamment.

On travaille pour que d'ici 2024, les meilleures conditions d'accueil et de sécurité soient mises en place collectivement, on sera prêt , a-t-il précisé.

Il faut reconnaître qu'il y a une expertise dans ce pays et il faut que les acteurs qui ont cette expertise soient associés à ce dispositif , a-t-il insisté, et cette expertise ne doit pas être remise en cause par les incidents de samedi alors que la France organise régulièrement de grands évènements.

Interrogé sur la fait de savoir si le fiasco était de nature à réévaluer notamment la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine, qui suscite des craintes du point de vue de sa sécurisation, Tony Estanguet a dit simplement: Non, on a fixé un niveau d'ambition au regard de nos capacités .

Au sujet de la fraude massive entourant les billets pour la finale de la Ligue des champions, la billetterie pour les JO (13,4 millions de billets) est 100% entièrement digitale, avec une seule plateforme d'achat au niveau mondial .

Il s'est par ailleurs dit au nom du COJO touché, attristé par ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France dans la commune de Saint-Denis.

Cela ternit tout ce qu'on aime dans le sport. C'est vraiment regrettable , a-t-il affirmé.

Liverpool exige des excuses

Trois jours après les ratés organisationnels lors de la finale de la Ligue des champions, la colère persiste à Liverpool. Le président du club a réclamé mardi des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds.

Tom Werner est indigné. Il l'a écrit dans un courrier adressé à la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castera, dont le quotidien local Liverpool Echo a obtenu une copie.

En cause, les propos dans une rencontre de presse lundi de Madame Oudéa-Castera et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ont répété ce qu'ils affirment depuis samedi soir: les amateurs britanniques seraient en grande partie responsables de la pagaille à Saint-Denis, aux portes de Paris, avec une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets .

Selon Gérald Darmanin, 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés .

La ministre française des Sports a en outre dit que Liverpool avait laissé ses supporters dans la nature , au contraire du Real Madrid qui les a accompagnés.

Tom Werner a fait part de son incrédulité totale quant au fait qu'Amélie Oudéa-Castera puisse faire une série de déclarations non prouvées sur un sujet d'une telle importance , avant même la tenue d'une enquête poussée.

Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers d'amateurs blessés physiquement et émotionnellement , a-t-il ajouté, disant avoir reçu de très nombreux courriels d'amateurs morts de peur et dénonçant une stratégie cherchant à attribuer la faute aux autres .

Au nom de tous les amateurs qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, a dit Tom Werner, et l'assurance que les autorités françaises et l'UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu.