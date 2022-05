Leylah Annie Fernandez s’incline dans la douleur à Paris

Malgré une bonne dose de courage, la joueuse de 19 ans a été éliminée par l’Italienne Martina Trevisan, 59e mondiale, en trois manches de 6-2, 6-7 (3/7) et 6-3.

Fernandez était la première Canadienne à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros depuis Eugenie Bouchard en 2014.

Pendant une bonne partie du match, la gauchère était méconnaissable sur le terrain. D’abord un peu embêtée par les frappes arrondies de sa rivale de 28 ans, mais surtout par un problème physique.

La Québécoise s’est blessée au pied droit en début de rencontre. Elle a demandé un temps d’arrêt médical en milieu de première manche pour recevoir des traitements à la base des orteils.

De retour sur le terrain, Fernandez a continué à se battre, mais visiblement, la douleur la gênait dans ses déplacements, particulièrement lors des courses vers son coup droit.

À un certain moment, les caméras de télé ont montré son père et entraîneur, Jorge Fernandez, lui crier : Ne lâche pas, va jouer.

Elle a donc commencé à vouloir raccourcir les échanges avec plus ou moins de succès. Elle a perdu la première manche au cours de laquelle elle n’a réussi que 7 coups gagnants, contre 15 fautes directes. Un ratio fort inhabituel pour elle.

La combative gauchère a toutefois repris de la vigueur en deuxième manche. Plus démonstrative entre les points, Fernandez a fait à peu près jeu égal avec sa rivale.

Sa détermination lui a même permis de sauver une balle de match à 5-4 au service de sa rivale. Elle a ensuite remporté assez aisément le bris d’égalité 7-3, profitant de la nervosité de l'Italienne, soudainement plus crispée sur le terrain.

En troisième manche, Fernandez a continué de se battre, mais elle était à court de miracles. Plusieurs auraient abandonné, mais pas elle. Elle a lutté pendant 2 h 21 min.

Les nerfs de Trevisan ont tenu et, mis à part des bris accordés aux cinquième et septième jeux, elle a gardé le cap vers la victoire la plus importante de sa carrière. Elle a converti sa deuxième balle de match, près d’une heure après sa première.

Leylah Annie Fernandez a quitté le court dignement, mais sans doute un peu inquiète de son état de santé.

Déjà quart de finaliste à Roland-Garros en 2020, Trevisan devient la première Italienne à atteindre les demi-finales des Internationaux de France depuis Sara Errani en 2013.

Elle affrontera la gagnante du duel entre les Américaines Coco Gauff et Sloane Stephens.