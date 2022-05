Sans complexe en Caroline, les Rangers avancent en finale de l’Est

Les Rangers de New York ont dominé les Hurricanes 6-2 pour prendre le chemin de la finale de l'Association de l'Est grâce à un triomphe en sept matchs, lundi, en Caroline.

Les six premiers duels de la série avaient été remportés par l'équipe hôtesse. La septième et ultime rencontre n'a cependant pas connu ce dénouement ni souri aux Hurricanes, qui concluent leur parcours éliminatoire avec des dossiers aux antipodes de 7-1 à domicile et de 0-6 à l'étranger.

Les New-Yorkais ont frappé deux fois plutôt qu'une en début de match grâce à leur avantage numérique. Adam Fox a déjoué Antti Raanta durant la quatrième minute et s'est fait complice du but de Chris Kreider avant la mi-parcours en première période.

Peu après un changement de gardien, Raanta cédant sa place à Pyotr Kochetkov en raison d'une blessure, les Hurricanes ont essuyé un autre dur coup en fin de deuxième engagement lorsque Ryan Strome a creusé l'écart à 3-0.

Raanta est tombé au combat en étirant sa jambière droite lors d'un déplacement. Auteur de 16 arrêts, le Finlandais a obtenu 13 des 14 départs en séries pendant que Frederik Andersen tentait de reprendre le collier, sans succès.

Les espoirs des Hurricanes de continuer leur route ont été anéantis tôt au dernier tiers, par l'entremise de Kreider, qui a complété son doublé et jeté une douche froide aux supporteurs locaux.

Le blanchissage d'Igor Shesterkin, à nouveau impérial entre les poteaux, s'est envolé au milieu de la troisième avec la réussite de Tony DeAngelo, l'une des rares réjouissances pour les champions de la Division métropolitaine. Filip Chytil a tôt fait de remettre les pendules à l'heure, marquant une troisième fois contre Kochetkov, qui a repoussé neuf lancers.

Au moment où les dernières minutes s'écoulaient au cadran, Max Domi a ajouté un second but contre Shesterkin. Le candidat au trophée Vézina a stoppé 37 des 39 rondelles envoyées vers son filet. Andrew Copp a complété l'équation dans une cage déserte.

Avant de s'incliner devant les Rangers, les Hurricanes n'avaient jamais perdu le moindre match décisif en six occasions depuis que l'organisation est établie à Raleigh.

Les Rangers rencontreront le Lightning de Tampa Bay dès mercredi en finale de l'Est. Les New-Yorkais ont d'ailleurs enlevé les honneurs des trois duels cette saison opposant les deux équipes.

Vainqueur haut la main de la bataille de la Floride, le double champion en titre de la Coupe Stanley est au repos depuis le 23 mai, date à laquelle il a porté le coup de grâce aux Panthers.

Le carré d'as est complété par l'Avalanche du Colorado et les Oilers d'Edmonton, qui croiseront les bâtons pour une première fois mardi, à Denver.

Plus de détails à venir.