Après s’être cherché un quart depuis le départ d’Anthony Calvillo en 2014, les Alouettes l'ont finalement trouvé. Et, cette année, ils en ont deux plutôt qu’un en Vernon Adams fils et Trevor Harris.

En théorie, le portrait est clair. En pratique, certains voudraient bien lancer une controverse autour du poste de partant.

Adams arrive à l'apogée de sa carrière à 29 ans et il est le partant.

Harris, 36 ans, est un vétéran en fin de carrière et il se veut une excellente police d'assurance.

Les deux joueurs sont complètement différents.

Adams est exubérant et explosif, il peut courir avec le ballon autant qu’il peut le lancer. Harris est posé et méthodique. Il peut découper la défense adverse avec des passes rapides, mais ne lui demandez pas de courir avec le ballon.

Parmi les partisans des Alouettes, le partant Vernon Adams ne fait pas l’unanimité.

Certains l’adorent en raison de son enthousiasme et de son côté spectaculaire. D’autres aimeraient qu’il soit plus calme et qu’il reste maître de ses émotions.

Avant de lancer une controverse sur le choix du quart numéro un, il faut rappeler qu’Adams est le premier joueur depuis Calvillo à s’établir comme partant.

Sa fiche de 16 victoires contre 10 revers est plus que respectable, surtout quand on considère tout le cirque autour de l'équipe jusqu'à l'arrivée des nouveaux propriétaires (vous vous souvenez de Mike Sherman, de Kavis Reed, Johnny Manziel?).

L’an dernier, Adams menait la ligue pour les passes de touché au moment où sa saison a pris fin à cause d’une blessure à l’épaule après huit matchs.

Sur le plan des statistiques, sa faiblesse se trouve au chapitre des passes complétées. Depuis le début de sa carrière, il présente une moyenne de 62,1 %.

L’an dernier, l'ancien quart de l'Université de l'Oregon a fini sa saison à 59,4 %, tandis que Harris a mené la ligue avec une réussite à 70,3 %.

Trevor Harris est un vétéran aguerri de neuf saisons dans la LCF, dont cinq comme partant. Sa fiche en saison est juste au-dessus de ,500 avec 40 victoires, 39 défaites et 2 matchs nuls.

La préparation est à point

À Hamilton samedi, lors du premier match préparatoire de la saison, Trevor Harris a fait ce qui est attendu de lui. Il a complété 75 % de ses passes et l’attaque a marqué 10 points en deux séquences offensives.

Les trois autres quarts utilisés ont maintenu l’efficacité du jeu aérien avec 28 passes sur 34 tentatives (82 %).

L’ancien du Rouge et Noir Dominique Davis a suivi Harris en complétant 11 de ses 13 passes pour 95 verges, mais il n’a pas réussi à atteindre la zone des buts. Les Alouettes se sont contentées de deux bottés de précision en quatre séries offensives pendant que Davis agissait comme pivot de l’attaque.

Seul le dernier quart utilisé, Davis Alexander, a atteint la zone des buts sur une faufilade du quart, avant de réussir une passe pour le converti de deux points.

Vernon Adams fils sautera sur le terrain pour la première fois depuis le 11 octobre vendredi soir au stade Percival-Molson. Aura-t-il été inspiré par la performance de Trevor Harris à Hamilton ou sera-t-il stressé?

Le directeur général Danny Maciocia et l’entraîneur-chef Khari Jones apprécient la nouvelle profondeur de l’équipe à la position de quart.

Il reste à voir si l’attaque sera en garde partagée entre les deux quarts aux styles différents ou si l'on ira d’un bout à l’autre avec celui qui gagne des matchs.

À suivre…

Les vieux défenseurs de la loyauté, dont je fais partie, aiment qu'un joueur comme Vernon Adams fils, développé par une équipe, puisse avoir toutes les chances de se faire valoir avant de perdre son poste à quelqu'un venu d'ailleurs.

La loyauté dans le sport professionnel n'existe plus vraiment, écrasée notamment par l'importance de gagner maintenant. C'est vrai au football, c'est vrai au baseball, c'est vrai au hockey.

Parlez-en à tous ces entraîneurs congédiés à la première occasion.