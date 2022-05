La pluie s’est mise à tomber entre les cérémonies protocolaires en la présence de la famille princière sur la piste et le tour de formation de l'épreuve. La direction de course a pu retarder le départ.

Mais la pluie a provoqué un ballet frénétique et absolument pas synchronisé des mécaniciens qui couraient dans la petite allée des puits pour aller chercher les pneus rainurés plus adaptés aux conditions.

Les mécaniciens ont dû aller chercher des pneus rainurés quand la pluie s'est mise à tomber. Photo : Getty Images / CHRISTIAN BRUNA

Si la direction de course a pris la décision de retarder le départ, c'est pour attendre que la cellule orageuse se déplace et s’éloigne du rocher monégasque. C'est pour présenter une course dans les meilleures conditions possibles.

Il a donc été décidé compte tenu des circonstances qu’on procéderait à un départ roulant, et non à un départ arrêté, pour diminuer le risque d’un carambolage qui, à Monaco, fait peur à tout le monde. Un départ arrêté, jugé trop risqué dimanche, permet de créer une extraordinaire tension, palpable parmi les pilotes, dans les garages et dans les gradins avant l’extinction des feux rouges.

Un départ arrêté aurait peut-être permis à Max Verstappen de surprendre son coéquipier Sergio Pérez, parti à ses côtés de la deuxième ligne de la grille, au premier virage, et de se rapprocher des pilotes Ferrari.

Pas de départ arrêté, c’est déjà forcément décevant. À Monaco, le départ est souvent le moment le plus intense de la course, car les dépassements sont très difficiles et l’épreuve de 78 tours devient très vite une procession de voitures. En 2021, il n’y a eu aucun dépassement. Zéro.

En 2001, l'Écossais David Coulthard dans la McLaren avait buté pendant plus de 30 tours sur l’Arrows d’Enrique Bernoldi, beaucoup plus lente, mais le Brésilien avait couvert tous ses angles pour fermer toutes les portes à l’Écossais qui fulminait sous son casque.

Mais revenons à 2022. Le public a dû attendre 65 minutes dimanche pour voir les monoplaces s’élancer derrière la voiture de sécurité. Une longue attente sous la pluie pour plusieurs.

Le public se protège de la pluie dans une estrade du circuit de Monaco. Photo : Getty Images / SEBASTIEN BOZON

Dans le public massé dans les gradins, il y avait les habitués au microclimat du rocher qui avaient peut-être parlé au pêcheur le matin même et qui avaient apporté des imperméables et des parapluies, et les touristes (amateurs de F1 ou juste curieux) qui n’avaient rien prévu pour se protéger de la pluie et qui se sont fait doucher.

On a beau être à Monaco, se faire doucher dans un gradin bondé, ce n’est pas la meilleure façon de garder de beaux souvenirs de son séjour dans la Principauté.

Plus de courant

Mais il y a plus grave. La pluie a provoqué une panne de courant qui a affecté le système de panneautage électronique sur la ligne de départ et dans les puits. La fragilité du système a obligé la direction de course à réagir. Vous imaginez si dans les secondes précédant le départ, il y avait eu une panne de courant? Mieux vaut ne pas y penser.

Il n’était pas question de démarrer le grand prix dans des conditions précaires de sécurité. Surtout que les pilotes n’avaient pas fait un tour sous la pluie du week-end.

Les commentateurs qui étaient en direct à la télévision, mais pas forcément au courant des problèmes électriques affectant le dispositif mis en place, piaffaient d’impatience et critiquaient le manque de réactivité de l’organisation. Nombreux étaient ceux qui avaient des avions à prendre dans la soirée, et s’inquiétaient de ne pas pouvoir se rendre à temps à l’aéroport. La course a commencé à 16 h 05, heure locale, et s'est terminée deux heures plus tard (après 64 des 78 tours complétés).

De plus, en ce dernier week-end de mai, il y avait à l’autre bout de la terre une autre course automobile tout aussi prestigieuse qui était programmée, les 500 milles d’Indianapolis.

Le Suédois Marcus Ericsson a remporté les 500 milles d'Indianapolis, dimanche. Photo : Getty Images / Justin Casterline

Les Américains l’appellent modestement The Greatest Spectacle in Racing (le plus grand spectacle en course automobile), et on devait à Indianapolis regarder avec un sourire les gens courir dans tous les sens dans les puits inondés de Monaco.

Il ne fallait surtout pas que les deux épreuves se chevauchent. Un cauchemar pour les chaînes de télévision ayant acquis les droits des deux championnats.

L'avenir du Grand Prix de Monaco

Ce Grand Prix de Monaco partait du plus mauvais pied. Or, il a fallu que la pluie provoque ce chaos alors que l’avenir de l’épreuve se joue dans les superbes coulisses de la Principauté.

En effet, le Grand Prix de Monaco en est à sa dernière année de contrat avec la F1 et la FOM (Formula One Management), et son éventuel renouvellement ne semble pas couler de source. Encore une question de dollars.

Le Grand Prix de Monaco jouit d’une place particulière dans le calendrier compte tenu de son prestige et de son histoire. On a présenté en 2022 la 79e édition du grand prix automobile, et la 69e édition du Grand Prix de F1.

Monaco organise une course automobile depuis 1929, soit bien avant la création du Championnat du monde de F1 tel qu’on le connaît aujourd’hui, qui existe depuis 1960, soit 62 ans.

Le grand prix automobile de Monaco en 1958 Photo : Getty Images / Express

Monaco est l'une des trois épreuves qui composent la triple couronne, un titre purement honorifique, avec les 500 milles d'Indianapolis et les 24 Heures du Mans.

C'est une couronne (imaginaire) que très peu de pilotes ont pu s’offrir. Seul le Britannique Graham Hill y est arrivé (quand il a remporté les 24 heures du Mans en 1972 après avoir gagné les deux autres épreuves dans les années 60).

Aujourd’hui, seuls deux pilotes pourraient la coiffer, il s’agit de l’Espagnol Fernando Alonso, qui court en F1, et du Colombien Juan Pablo Montoya, qui court en IndyCar.

Alonso a gagné à Monaco en 2006 et en 2007 et au Mans en 2018 et en 2019. Il a participé deux fois aux 500 milles d’Indianapolis (8e en 2020). Montoya a gagné à Monaco en 2003, à Indianapolis en 2000 et en 2015, et a fini 7e au Mans en 2018.

En raison de sa valeur historique et de son prestige, Monaco a négocié une entente commerciale avec la F1 à un tarif annuel défiant toute concurrence. Un tarif annuel estimé aujourd'hui à 15 millions de dollars américains, très en deçà de la moyenne actuelle (32 M$).

L'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan paient un montant annuel de 55 millions de dollars, le Bahreïn paie 45 M$, la Hongrie, 40 M$, le Canada, 30 M$, le Mexique et le Brésil, 25 M$.

Le départ du Grand Prix du Canada de 2019 Photo : Getty Images / Charles Coates

Le détenteur des droits de la F1, le consortium américain Liberty Media, est beaucoup moins sensible aux charmes de Monaco dans son bel écrin, et semble vouloir conjuguer la F1 en dollars.

Certains circuits qui font partie de l’histoire de la F1, comme Spa-Francorchamps en Belgique, risquent de disparaître du calendrier au profit de nouvelles destinations, de nouveaux pays capables d’allonger les dollars, quitte à fermer les yeux sur les accrocs aux droits de la personne.

Face à des pays qui peuvent payer des tarifs annuels de 50 M$, voire plus, que va faire la Principauté de Monaco? Le rocher a investi dans les installations de son circuit automobile, et compte bien poursuivre cette tradition, mais à quel prix?

« Il y a une petite négociation à avoir, mais je suis très confiant. » — Une citation de Prince Albert II de Monaco

Les discussions se poursuivent, et je vais aussi personnellement voir les patrons de Liberty Media pour discuter avec eux​, a expliqué le Prince Albert II dans le journal français L’Équipe. Je pense que l’on va aboutir. J’en suis même sûr. Bien sûr, ça ne se fera pas aux conditions du passé. C’est tout à fait normal. Il faut accepter cela.

Mais quid de l’intérêt sportif?

Les pilotes n’hésitent pas à dire que le circuit n’est plus adapté aux F1 d’aujourd’hui. Max Verstappen a dit que ce genre de circuit n’aurait aujourd’hui aucune chance de se qualifier pour une épreuve de F1. Lewis Hamilton a dit que le circuit était très bosselé en 2022. Sebastian Vettel a dit qu'avec les gros pneus à jante de 18 pouces, il était très difficile de voir dans les virages très serrés.

En fait, ce sont les nouvelles F1 de 2022 qui sont plus sensibles aux aspérités des pistes, et les pneus sont cette année à jante de 18 pouces. Jusqu’en 2021, les pneus de F1 avaient des jantes de 13 pouces.

Le Torontois Nicholas Latifi glisse sur le bitume détrempé et frappe la barrière de sécurité à Monaco. On voit bien les pneus de 18 pouces et leurs garde-boue. Photo : Getty Images / Eric Alonso

Le circuit peut-il s’adapter à la F1? Impossible d’élargir la piste pour favoriser les dépassements, impossible de changer de tracé et impossible de donner plus d’espace aux équipes qui travaillent dans des conditions très difficiles tant l’espace disponible est restreint. Les équipes de fond de grille souffrent particulièrement du manque d’espace.

Alors, comment conjuguer F1 et Principauté au futur? La F1 peut-elle s’adapter au circuit monégasque? La vitesse dans l’allée de puits est déjà limitée à 60 km/h, contrairement à 80 km/h ailleurs, mais à part ça, les équipes se serrent la ceinture pendant trois jours, et surtout se croisent les doigts que rien de grave n'arrive.

La violente sortie de piste de Mick Schumacher dans l'enchaînement de la Piscine Rainier III, qui a coupé la voiture en deux, a encore montré que le danger n’est jamais très loin à Monaco. Heureusement, il n'a entraîné aucun concurrent dans son malheur et dans la barrière Tecpro.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mick Schumacher détruit sa monoplace dans une violente sortie de piste à Monaco. Photo : Getty Images / CHRISTIAN BRUNA

S’il devait y avoir une 80e édition en 2023, la FIA, qui gère le côté sportif de la F1, exigera de l'ACM que les installations du circuit soient parfaitement sécurisées, qu’il n’y ait pas de nouveau risque de panne de courant, même par mauvais temps.

La Principauté de Monaco pourrait-elle décider de se passer de la F1? Elle n’a évidemment pas besoin de la F1 pour attirer sa clientèle fortunée.

Après avoir investi dans ses installations du circuit, l’ACM présente depuis 2015 une épreuve de formule E, une année sur deux, et depuis 2021 sur le même circuit que celui emprunté par la F1.

Les monoplaces de la formule E sur le circuit de Monaco Photo : Getty Images / Handout

Il y a aussi le grand prix historique qui existe depuis 1997, disputé lui aussi tous les deux ans, et qui est toujours très populaire sur le rocher.

Le consortium américain Liberty Media semble souhaiter défricher de nouveaux territoires (du moment que les dollars suivent), comme le prouve l’arrivée au calendrier de l'Arabie saoudite en 2021, de Miami en 2022, du Qatar en 2023.

La Principauté de Monaco a fait tout en son pouvoir pour s'ajuster aux exigences de la F1, et si le Prince Albert II sent dans les discussions que Liberty Media ne cherche qu'à se remplir les poches, il choisira peut-être de laisser partir la F1 et miser sur la formule E, un championnat de la FIA en plein essor, qui y gagnerait en prestige.

Le grand prix automobile de Monaco existait avant la F1, et pourrait très bien survivre au départ de la F1. Et si la F1 devait quitter les petites rues de Monte-Carlo, plusieurs dans la communauté F1 souffleront de soulagement.