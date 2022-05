Le chantier de l’entre-saison est lancé chez les Maple Leafs

Le directeur général Kyle Dubas disait s'être mis au travail dès le son de la sirène qui a clos la campagne de son équipe et il ne mentait pas. Il a réglé deux dossiers dans la dernière semaine : il a d'abord prolongé le contrat du défenseur Mark Giordano, puis il s'est adjoint les services de Jason Spezza en tant que conseiller spécial, lui qui a annoncé sa retraite en tant que joueur dimanche.

Giordano, qui commandait un salaire de 3 375 000 $ avec Toronto la saison dernière, a accepté un nouveau pacte de deux ans à un coût dérisoire de 800 000 $ par saison, dégageant 2,5 millions $ de marge de manœuvre supplémentaire sous le plafond salarial.

Spezza touchait quant à lui 750 000 $ l'an dernier, soit le salaire minimum autorisé par la LNH. Son départ n'a pas le même impact sur la masse salariale des Maple Leafs, mais il libère tout de même un poste.

Ces dossiers n'étaient pas pressants, mais toute certitude ne sera pas refusée par l'état-major des Maple Leafs. Plus de temps il aura pour calculer chacun de ses coups, plus de chances il aura de réussir son projet de mieux entourer son noyau.

Beaucoup de questions

Les gardiens Jack Campbell et Petr Mrazek seront-ils de retour l'an prochain? Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

On ne connaît pas l'ampleur des changements à venir à Toronto. Kyle Dubas et Brendan Shanahan ont bien caché leur jeu lors de leur bilan de saison. Ils n'ont ni promis de grands changements ni offert de garantie quant au retour de l'ailier William Nylander, par exemple, ou du gardien de but Jack Campbell.

En somme, c'est la possibilité de tout gagner lors des prochaines séries éliminatoires qui dictera le plan d'action de la direction. Ça et le sempiternel problème de la marge de manœuvre limitée sur le plan salarial, le résultat du choix de la direction d'investir 71 % de sa masse salariale dans ses quatre meilleurs attaquants (Mitch Marner, Auston Matthews, John Tavares et Nylander) et ses trois meilleurs défenseurs (Morgan Rielly, Jake Muzzin et TJ Brodie).

Heureusement, aucun d'eux n'a besoin d'un nouveau contrat cet été. À ce chapitre, seule la question des gardiens est litigieuse.

Jack Campbell ne touchait que 1 650 000 $ au cours de la dernière saison et il a offert d'excellentes performances à ce prix. Il a signé 31 victoires en 47 départs. L'Américain de 30 ans a cependant été blessé à plusieurs reprises et puisqu'il sera joueur autonome sans compensation en juillet et qu'il pourrait demander une importante augmentation de salaire, l'équipe est en droit de s'interroger s'il est réellement le gardien en qui investir pour la suite.

Pour sa part, le Tchèque Petr Mrazek n'a pas offert le rendement escompté. Embauché l'été dernier à raison de 3 800 000 $ par an pour trois ans, il a grandement déçu. Blessé fréquemment, il n'a pris part qu'à 20 matchs. Sa moyenne de buts alloués par match de 3,34 et son pourcentage d'arrêts de ,884 sont les pires de sa carrière. Son contrat est dans l'ensemble une erreur que l'état-majeur tentera logiquement d'effacer par le biais d'un échange ou d'un rachat.

Les options sur le marché des joueurs autonomes ne seront pas nombreuses. Darcy Kuemper, de l'Avalanche du Colorado, et Ville Husso, des Blues de St-Louis, devraient être les meilleurs gardiens disponibles. Aucun d'eux ne paraît toutefois plus prometteur que Campbell. Toronto pourrait donc devoir procéder à un échange s'il souhaite se munir d'un véritable gardien de but numéro un.

À ce titre, le nom de John Gibson, des Ducks d'Anaheim, en est un qui circule dans la machine à rumeurs. À suivre.

Une autre chasse aux aubaines

Les attaquants Ilya Mikheyev et Pierre Engvall pourraient jouer sous d'autres cieux la saison prochaine. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

L'été dernier, les Maple Leafs ont mis sous contrat les attaquants Michael Bunting, David Kämpf, Ondrej Kase et Nick Ritchie par le biais du marché des joueurs autonomes dans l'espoir que certains d'entre eux se révèlent être de belles aubaines.

Bunting et Kämpf ont collé parfaitement au groupe. Le premier a complété un trio avec Auston Matthews et Mitch Marner et il fera de même la saison prochaine. Le second a parfaitement rempli son rôle au centre du troisième trio et il est sous contrat pour une autre saison.

Kase a inscrit 27 points en 50 matchs dans l'uniforme des Maple Leafs, mais il a raté beaucoup de matchs en raison de blessures. On peut douter de ses chances d'être de retour.

Ritchie n'a jamais offert le rendement anticipé et il a été échangé en cours de saison.

Dans l'ensemble, Kyle Dubas tentera de répliquer le même modus operandi cet été. En fonction de ce qu'il choisira de faire avec ses gardiens de but, il devrait disposer de quelques millions de dollars pour compléter sa formation.

Les Maple Leafs eux-mêmes n'ont que très peu de joueurs autonomes en devenir. L'ailier Ilya Mikheyev semble destiné à jouer sous d'autres cieux après avoir rendu de précieux services en désavantage numérique notamment ces dernières années moyennant un salaire modeste.

L'attaquant Pierre Engvall, un joueur autonome avec restriction, pourrait quant à lui revenir s'il accepte un salaire annuel similaire à celui des 1 250 000 $ qu'il touchait ces deux dernières saisons.

En défense, à moins d'un échange de taille, le portrait semble complet chez les Maple Leafs. Les Torontois ont cinq joueurs sous contrat en vue de la prochaine saison, soit Rielly, Muzzin, Brodie, Giordano et Justin Holl. Les jeunes Timothy Liljegren et Rasmus Sandin sont aussi joueurs autonomes avec restriction, de sorte qu'il y a peu d'espace où ajouter.

Parmi les dates à garder en mémoire, il y a la première période de rachat de contrat qui débutera le 1er juillet. Aussi, le repêchage amateur 2022 de la LNH aura lieu les 7 et 8 juillet, l'occasion pour les Maple Leafs de boucler une transaction. Et puis, le 13 juillet s'ouvrira le marché des joueurs autonomes.

Dans l'ensemble, il faudra rester aux aguets. Les Maple Leafs pourraient, certes, choisir le statu quo, mais ils pourraient aussi conclure une transaction de taille afin d'ajouter un ou des joueurs de qualité à leur formation.