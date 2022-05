Paris veut tirer les leçons du chaos de la finale de la Ligue des champions

Après le chaos de samedi, le ministère français des Sports a réuni lundi les organisateurs de la finale de Ligue des champions, la police et les autorités locales pour « tirer les leçons » d'un fiasco qui survient à deux ans des Jeux olympiques de Paris.

Au surlendemain des scènes chaotiques autour du Stade de France, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, doit gérer sa première crise.

Le chaos provoqué par des bousculades, des tentatives d'intrusion d'individus sans billet, des amateurs choqués par l'intervention des forces de l'ordre ou victimes de vols.

Avec le ministre de l'Intérieur, nous déplorons les incidents qui ont émaillé la soirée de la Ligue des champions samedi soir au Stade de France et regrettons que certains amateurs munis de billets n'aient pu assister au match , a-t-elle expliqué dans un communiqué publié dimanche.

Aux côtés de la ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sont présents les organisateurs de la finale, l'UEFA et la Fédération française de football, ainsi que des représentants du Stade de France, de la Préfecture de police de Paris, de la Préfecture de Seine-Saint-Denis et de la mairie de Saint-Denis, commune où a été construit le stade.

« La priorité est de cerner très précisément les dysfonctionnements afin d'en tirer toutes les leçons » — Une citation de Le ministère des Sports et des Jeux olympiques

Il faut éviter que de tels incidents se reproduisent pour nos futurs grands événements sportifs internationaux , a précisé le ministère des Sports et des Jeux olympiques.

Il y avait pourtant près de 7000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés, sans compter les vigiles privés.

Le système de pré-filtrage à 200 mètres du stade a été vite débordé face à l'afflux d'amateurs de Liverpool et a créé des goulets d'étranglement. De plus, des bandes de jeunes ont pu s'introduire de force dans l'enceinte.

Accusations de part et d'autre de la Manche

Lundi, le gouvernement britannique s'est dit extrêmement déçu par le traitement infligé aux amateurs anglais de Liverpool.

Les supporters méritent de savoir ce qui s'est passé , a dit le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson, exhortant l'UEFA à travailler étroitement avec les autorités françaises dans une enquête complète et à en publier les conclusions.

Nous sommes extrêmement déçus de la manière dont ils ont été traités , a-t-il poursuivi, jugeant les images du Stade de France profondément troublantes et préoccupantes .

Pour sa part, la maire de la ville de Liverpool Joanne Anderson s'est dite dégoûtée par la gestion calamiteuse et le traitement brutal .

Lundi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n'a pas été tendre envers le club de Liverpool l'accusant d'avoir laissé ses supporters dans la nature au contraire du Real Madrid qui lui a accompagné les siens de bout en bout.

La police de Liverpool, présente autour du Stade de France, a jugé que l'immense majorité des supporters anglais se sont comportés d'une manière exemplaire .

Pourtant, dès samedi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait pointé les milliers de supporters britanniques sans billet ou avec des faux billets qui ont forcé les entrées .

Dans un rapport remis dimanche au ministre français de l'Intérieur, le préfet de police de Paris estime le nombre de spectateurs qui se sont présentés sans doute entre 30 000 et 40 000 personnes au-delà des 80 000 admissibles dans le stade .

Il a aussi décidé de saisir la justice pour une fraude massive et organisée de faux billets .

30 000 à 40 000 supporters anglais se sont présentés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés , a dit le ministre de l'Intérieur devant la presse à l'issue de la réunion.

70% des billets papiers présentés au préfiltrage étaient des faux , a-t-il précisé et, une fois passé ce préfiltrage, plus de 15% étaient des faux.