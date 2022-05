Iga Swiatek perd une manche, mais avance en quarts à Paris

La no 1 mondiale et grande favorite Iga Swiatek sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Roland-Garros, mais elle a perdu une première manche en plus d'un mois face à la jeune Chinoise Zheng Qinwen, 74e à la WTA, qu'elle a finalement battue 6-7 (7/5), 6-0 et 6-2, lundi, en huitièmes de finale.