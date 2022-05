Laurent est éducateur physique au pavillon Saint-Charles de l’école primaire Des Ormeaux, dans le quartier Duvernay à Laval. Il enseigne à cet endroit depuis une dizaine d’années. Ce pavillon accueille des élèves de la maternelle et environ 210 élèves de 5e et 6e année. À l’école et dans le quartier, la plupart des gens l’appellent monsieur Laurent .

Il est devenu populaire dans cette communauté parce qu’il ne fait pas de compromis dans son travail. Par exemple, le gymnase de son école, construite à la fin des années 1950, est scandaleusement petit. L’endroit est à peine un peu plus grand qu’un terrain de badminton.

Au lieu de s’en plaindre, monsieur Laurent a mis sur pied un programme de volleyball qui culmine chaque année par un tournoi auquel participent VOLONTAIREMENT entre 90% et 95% des élèves de 5e et 6e année. Le court de volleyball est tellement petit que, durant leur année d’initiation au volleyball, monsieur Laurent donne aux élèves de 5e année le droit d’utiliser les murs durant les séquences de jeu. Il a trouvé le moyen de transformer le handicap de son local en un outil d’apprentissage.

Monsieur Laurent est un homme énergique, voire hyperactif. Tous les gars de ma ligue de balle molle sauraient vous le dire. Mais il semble l’être encore plus à son travail. L’hiver, après les tempêtes de neige, il se sert d’un petit tracteur pour fabriquer de grosses butes au fond de la cour d’école afin que les enfants puissent y glisser. Il n’est pas obligé de le faire. Mais il estime important que ses élèves puissent bénéficier d’espaces de jeu ludiques.

Ce genre d’implication, avouons-le, ne court pas les rues.

***

Pour parer aux inconvénients du minuscule gymnase du pavillon St-Charles, Laurent Daoust et ses groupes d’élèves figurent aussi parmi les plus grands utilisateurs du parc Jacques-Bourdon, qui est situé juste derrière l’école.

Le parc Jacques-Bourdon est d’ailleurs situé au coeur d’un îlot ceinturé par une bibliothèque municipale, deux écoles et trois garderies. En plus d’être un élément central du quartier, ce parc fait évidemment partie de la vie quotidienne des enfants, petits et grands, qui fréquentent ces cinq institutions.

Conçu il y a une soixantaine d’années, le parc trahit toutefois mal son âge. Il a grandement besoin d’amour. Il est présentement composé d’une piscine et d’une barboteuse, de jeux pour les tout-petits et de deux petits terrains de baseball.

L’endroit est toutefois assez grand et fonctionnel pour que les élèves puissent y faire de la course à pied, jouer au soccer, jouer au baseball, au volleyball et s’y livrer à une foule d’autres activités.

***

Il y a une dizaine de jours, donc, Laurent Daoust me confiait qu’il était particulièrement inquiet de la santé et de la condition physique de ses élèves.

Chaque année depuis son arrivée à Saint-Charles, monsieur Laurent soumet ses élèves au test navette afin de mesurer leur condition physique et leurs capacités cardio-respiratoires. Ce test est assez simple: il suffit de franchir, aller-retour, une distance de 20 mètres en suivant un signal sonore dont la cadence s’accentue progressivement. Plus le nombre de paliers que vous parvenez à franchir est grand, plus vous êtes en forme.

Un cours d'éducation physique au Québec Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Or, plus les années passent, plus les résultats que les élèves produisent au test navette diminuent.

Quand j’ai commencé à faire le test navette autour de 2014, c’est fou comme mes élèves étaient capables de franchir deux ou trois paliers de plus qu’aujourd’hui. C’est très clair. La différence est importante. J’en parle avec des collègues d’autres écoles et ça semble généralisé comme situation.

Est-ce qu’il y a encore des enfants en forme? Oui. Mais dans le passé, disons que sur un groupe de 26 élèves, on en trouvait 2 ou 3 qui n’étaient vraiment pas en forme. Il y en avait une quinzaine qui était dans une condition physique moyenne et les cinq ou six autres étaient vraiment en forme. Mais là, je dirais qu’il y a 80% des élèves qui ne sont pas en forme. L’écart entre les plus en forme et le reste du groupe est gigantesque , raconte-t-il.

***

Ce que raconte Laurent Daoust n’est pas le fruit de son imagination.

Des milliers d’élèves québécois ont subi le test navette à des fins d’études depuis le début des années 1980. Et plusieurs chercheurs ont noté que les performances et la condition physique de nos enfants ont considérablement chuté au fil des ans.

Dans un intéressant mémoire de maîtrise en médecine expérimentale (Université Laval) rédigé en 2014, Renée-Claude Guy notait déjà que les résultats des enfants étaient en chute libre par rapport à ceux compilés dans l’étude de Léger et al. Cette dernière étude, qui sert souvent de point de référence aux chercheurs, qui a été faite en 1982.

À titre d’exemple, un garçon et une fille de 11 ans et demi qui se situaient dans le 50e percentile en 1982 franchissaient respectivement 6,8 et 4,9 paliers. En 2014, les garçons du même âge ne franchissaient plus que 4 paliers. Et les filles, seulement 3,25.

C’est dramatique.

Je le rappelle, ces statistiques datent de 2014. Et monsieur Laurent note que dans son école, les performances de ses élèves sont loin de s’être améliorées depuis 2014

Les lendemains de la pandémie, raconte-t-il, ont été particulièrement troublants.

Les élèves apprennent à jouer et collaborer avec des jeunes de tous les âges. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Quand ses élèves ont enfin recommencé à fréquenter ses cours, la grande majorité était incapable de rester assise en indien pendant plus d’une minute parce que ça la faisait trop souffrir. Au test de flexibilité du tronc (assis au sol les jambes allongées et flexion du tronc vers les pieds) un nombre alarmant d’enfants avaient peine à suffisamment fléchir le tronc pour toucher la partie inférieure de leurs genoux! Certains devaient même recroqueviller leurs épaules pour y parvenir.

Bref, nous sommes en présence d’un professeur d’éducation physique passionné et dévoué qui s’inquiète, et qui constate que les deux heures de cours qu’il offre par semaine sont nettement insuffisantes pour contrer cette alarmante tendance. Pour compenser, il conseille des exercices à faire à la maison et il tente par tous les moyens d’enseigner à ses élèves l’extrême importance d’être actifs et de développer de saines habitudes de vie.

Au point où nous sommes rendus, je pense que mon rôle consiste à essayer de faire réaliser à mes élèves que la situation actuelle est grave. Parfois, je me demande si les enfants de cette génération ne commenceront pas à souffrir de problèmes cardiaques dans la trentaine plutôt qu’à 50 ou 60 ans , dit-il, troublé.

***

La goutte qui a fait déborder le vase d’inquiétude de monsieur Laurent est survenue le 12 avril dernier. Il en est encore estomaqué.

Ce jour-là, à l’occasion d’une séance d’information (qui est toujours disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) ), la Ville de Laval a annoncé ses intentions quant au réaménagement du précieux parc Jacques-Bourdon. Et en résumé, au lieu de moderniser et de diversifier les installations sportives qui s’y trouvent, la Ville a décidé de les faire disparaître! Exit la piscine et la barboteuse. Exit les deux terrains de baseball.

Le changement de vocation du parc coïncidera avec une rénovation majeure de la bibliothèque municipale Germaine-Guèvremont, aussi adjacente au parc. Et les intentions de l’administration lavalloise sont très claires. Elle a décidé de transformer le parc Jacques-Bourdon en belle et vaste cour arrière pour la bibliothèque. On veut faire du parc un endroit où seront privilégiées les activités contemplatives.

Vue d'en haut du parc Jacques-Bourdon Photo : Ville de Laval

Le parc Jacques-Bourdon n’aura donc plus de vocation sportive. Les représentants de la Ville ont indiqué que les jeux conventionnels destinés aux tout-petits resteront en place étant donné la présence de nombreuses garderies et maternelles à proximité. On aménagera aussi de vastes jeux d’eau qui ne seront évidemment utilisés que par de très jeunes enfants. On créera une butte, dit-on, pour que les enfants puissent y glisser l’hiver et qui pourra servir d’auditorium en saison estivale.

Enfin un espace gazonné, de taille relativement modeste, pourra être utilisé comme un espace sportif polyvalent, a-t-on expliqué.

***

Durant la séance de questions qui a suivi cette très cordiale présentation des représentants la Ville de Laval, on a toutefois clairement senti une forte résistance de la part des citoyens. La majorité des interventions concernait l’importance de préserver la piscine et de garder des installations sportives pour la population du quartier.

J’ai été impressionné par l’attachement des citoyens envers ce parc vieillot et leur compréhension de l’importance stratégique de cet espace, compte tenu de sa proximité avec des écoles.

Nos enfants ont appris à nager dans cette piscine , a argué une citoyenne. (Je paraphrase ici les interventions, car elles étaient assez longues)

Vous nous dites que les jeux d’eau vont pouvoir être utilisés pendant une plus longue période que la piscine, mais ces jeux ne seront utilisés que par des enfants de 0-5 ans. Le reste de la communauté sera perdante , a plaidé une autre.

On va se battre pour garder notre piscine! , a annoncé un homme d’une soixantaine d’années.

Il y a quelques années, la Ville a cessé d’aménager une patinoire l’hiver. Et là, vous nous annoncez que ce sont la piscine, la barboteuse et les terrains de baseball qui vont partir , a souligné une dame qui s’inquiétait du manque d’infrastructure pour donner le goût aux jeunes de bouger.

À chaque intervention, les représentants de la Ville ont, toujours très cordialement, défendu leur projet de réaménagement du parc Jacques-Bourdon. Ce changement de vocation, ont-ils expliqué, s’inscrit dans un grand plan stratégique de la Ville.

***

Tout est une question de perspective dans la vie.

Aménager un parc à vocation contemplative apparaissait sans doute comme une bonne idée dans les bureaux de l’hôtel de ville. Mais compte tenu de l’alarmante tendance qui se développe dans son minuscule gymnase, monsieur Laurent est convaincu que ce n’est vraiment pas le temps de faire disparaître des installations sportives.

Des élèves courent dans le gymnase d'une école primaire. Photo : Radio-Canada

C’est un moment clé de l’histoire du quartier qui est en train de se jouer. Il y a trop d’éléments qui nous disent que nous, les adultes, devons faire quelque chose de plus pour inciter les enfants à bouger.

Il y a 50 ans, les enfants jouaient dehors et tout était simple. Notre rôle en ce moment, c’est de faire en sorte que les adultes de demain soient compétents, équilibrés, et en santé. Si on veut combattre le buffet éternel de divertissements dont les enfants disposent dans leur maison, sur leur téléphone ou sur leur tablette, il faut leur offrir quelque chose de vraiment intéressant à l’extérieur. Il faut que ces enfants aient des installations sportives invitantes dans leur milieu de vie , affirme-t-il.

Les représentants de la Ville de Laval ont accepté les commentaires des citoyens, par écrit, jusqu’au 26 avril dernier. Ils ont expliqué que les commentaires seraient analysés et qu’ils pourraient servir à bonifier le concept qui a été présenté. Le concept sera finalisé au cours de l’été.

Les professionnels de la Ville de Laval feraient mieux de très bien aiguiser leurs crayons avant de présenter leur version finale du parc Jacques-Bourdon. Parce que les citoyens du quartier n’ont pas l’air en mode contemplatif.