L’ancien pilote de F1 Marcus Ericsson remporte les 500 Miles d’Indianapolis

Il s'agit de la deuxième victoire d'un pilote suédois dans la célèbre course américaine après celle de Kenny Bräck en 1999.

Ericsson, âgé de 31 ans et ancien pilote de F1, a pris la tête de la course dans les derniers tours et a pu la conserver après le nouveau départ, en luttant roues contre roues dans les derniers virages du circuit ovale avec Pato O'Ward.

Je n'arrive pas à y croire , a réagi Ericsson qui a bu le traditionnel lait du vainqueur. Il a remercié son équipe Chip Ganassi, l'une des plus célèbres du championnat IndyCar

Grâce à cette victoire, le Suédois prend la tête du classement général provisoire du championnat Indycar, dont font partie les 500 Miles d'Indianapolis.

Pour l'anecdote, Marcus Ericsson est un ancien gardien de but de niveau junior dans son pays, et son idole de jeunesse était... Patrick Roy.

Marcus Ericsson durant les 500 Miles d'Indianapolis Photo : Getty Images / Justin Casterline

Disputée par grand beau temps, la 106e édition des 500 Miles a été ponctuée, comme d'habitude, de nombreux incidents, tous sans gravité, notamment celui impliquant le Français Romain Grosjean, lui aussi ancien pilote de F1.

Grosjean a frappé le mur au 106e tour, sans mal pour lui, mettant fin à sa première participation à la célèbre course américaine.

La voiture est partie en tête-à-queue, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur dans ce virage , a expliqué le pilote à la télévision américaine après l'accident.

À 36 ans et avec 179 Grands Prix de F1 à son actif, le pilote français a débuté en IndyCar en 2021 sur les circuits routiers. Il a décidé de faire aussi des courses sur circuits ovales cette saison.

C'est l'accident à moins de cinq tours de l'arrivée de l'ancien pilote NASCAR, le vétéran de 46 ans Jimmie Johnson, qui a donné lieu au sprint final.

La course a été neutralisée (drapeau rouge) alors qu'Ericsson était en tête. Le Suédois est parvenu à maintenir son avantage lorsqu'elle a été relancée.

Le seul Canadien inscrit à ces 500 Miles d'Indianapolis, le Torontois Devlin DeFrancesco, a fini au 19e rang.