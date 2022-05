Sergio Pérez remporte de justesse le GP de Monaco perturbé par la pluie

Le Mexicain Sergio Pérez a remporté dimanche la troisième course de F1 de sa carrière, cette fois dans les rues de Monte-Carlo au terme d'une course perturbée par la pluie, qui a été arrêtée au bout de 2 heures comme le stipule le règlement.

La pluie s'est invitée sur le rocher à 8 minutes du début de l'épreuve. Des grosses averses ont obligé les organisateurs de cette 79e édition à retarder le départ de 69 minutes.

Les F1 ont démarré le Grand Prix derrière la voiture de sécurité, sur une piste détrempée. La pluie s'est arrêtée, et la piste a séché progressivement, ce qui a permis aux pilots de changer leurs pneus pluie pour des pneus lisses.

L'équipe Red Bull a bien joué ses cartes, et au jeu des arrêts aux puits, a permis à ses pilotes de passer devant les pilotes Ferrari, qui partaient de la première ligne de la grille.

Sergio Pérez dans les rues de Monte-Carlo pendant le Grand Prix Photo : Getty Images / SEBASTIEN BOZON

Pérez a réussi à garder le commandement avec Carlos Sainz fils dans ses rétroviseurs dans les 30 dernières minutes de la course. Max Verstappen a fini juste derrière Sainz fils, avec Charles Leclerc dans ses échappements.

Les pilotes Ferrari et Red Bull ont fini dans un mouchoir, après une superbe démonstration de pilotage.

« C'est un rêve qui se réalise. Gagner à Monaco, tout pilote en rêve. Et gagner de cette façon... J'ai dû faire attention à ne faire aucune erreur à la fin. » — Une citation de Sergio Pérez

Sergio Pérez est aujourd'hui le premier pilote nord-américain à remporter le GP de Monaco depuis Gilles Ville3neuve en 1981. Il est aussi et surtout le pilote mexicain le plus titré en F1 (Pedro Rodriguez avait remporté 2 courses, Afrique du Sud 1967 et Belgique 1970)

C'est un jour tellement important pour moi et pour mon pays, je suis certain que Pedro Rodriguez doit être fier là-haut de ce que nous avons accompli aujourd'hui , a dit le vainqueur du jour.

Le Monégasque Charles Leclerc, parti de la pole position, a fini 4e, au pied du podium, et sera très déçu de passer à côté de la victoire à domicile encore cette année.

Leclerc accuse un retard de 9 points sur Verstappen, premier au classement des pilotes.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a fini 8e et Sebastian Vettel (Aston Martin) 10e (gain d'une place après une pénalité à un concurrent).

Lance Stroll (Aston Martin) a terminé au 14e rang. Le Québécois a touché les rails au début de l'épreuve, sous la pluie, alors que le peloton roulait derrière la voiture de sécurité. Un contact qui l'a obligé à retourner aux puits, pneu arrière gauche crevé.

Nicholas Latifi (Williams) a fini au 15e rang.

La course a été interrompue au 27e tour par l'accident de l'Allemand Mick Schumacher. L'Allemand a perdu le contrôle de sa monoplace dans l'enchaînement de la piscine Rainier III, et a violemment heurté la barrière de sécurité Tecpro, arrachant l'arrière de sa voiture.

Le pilote Haas s'en est sorti sans dommages physiques mais a dû abandonner. La course a été neutralisée le temps de réparer la barrière de sécurité.

La F1 fait une pause de 11 jours, et fera escale à Bakou en Azerbaïdjan du 10 au 12 juin avant de revenir à Montréal pour le Grand Prix du Canada, une semaine plus tard, du 17 au 19 juin.