La retraite pour Jason Spezza

L’équipe a aussitôt laissé entendre que l’ex-centre de 38 ans se joindrait à la direction en tant que conseiller spécial auprès du directeur général Kyle Dubas.

Natif de Mississauga en Ontario, Spezza a aussi porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa de 2002 à 2014, puis des Stars de Dallas de 2014 à 2019.

Choix de première tour des Sénateurs, deuxième au total au repêchage de 2001, il a amassé 995 points, dont 363 buts, en 1248 matchs de saison régulière. Il faut ajouter à cela 28 buts et 48 aides en 97 rencontres éliminatoires.

Le hockey a été toute ma vie et d’avoir pu rentrer à la maison pour boucler la boucle a été incroyable pour moi , a indiqué Spezza dans le communiqué officiel émis par les Maple Leafs.

Sur la scène internationale, l'Ontarien a représenté l'unifolié à de nombreuses reprises. Il a aidé son pays à remporter six médailles, dont trois avec Équipe Canada junior entre 2000 et 2002. En 2015, il a fait partie de la formation canadienne qui a triomphé au Championnat du monde de hockey. Il avait alors été nommé attaquant par excellence du tournoi.

Aux partisans d’Ottawa, de Dallas, de Toronto et de partout à travers la ligue, votre soutien et votre impact sur ma carrière a été immense. Je ne pourrai jamais revivre et je n’oublierai jamais le sentiment que j’ai ressenti chaque fois que je sautais sur la glace sous les cris de la foule , a ajouté Spezza.

- avec les informations de CBC Sports