La Tchéquie renverse les États-Unis pour le bronze

David Pastrnak a pris les choses en main en y allant d’un tour du chapeau en troisième période. Il en a enfilé deux de ceux-ci tôt dans l’engagement au cœur d’une poussée de trois buts des siens inscrits en l’espace de 2 min 36 s.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Jiri Cernoch, Jiri Smejkal, Roman Cervenka et Tomas Hertl, avec un en désavantage numérique et l’autre dans un filet désert, ont complété la marque pour la Tchéquie qui est allé d'une séquence de six buts pour couler l'adversaire.

La Tchéquie monte sur la troisième marche du podium de ces mondiaux pour la première fois depuis 2012.

Les États-Unis avaient pourtant bien amorcé le match en se dotant d’une avance de 3-1 après une période grâce notamment à deux buts de Karson Kuhlman.

Adam Gaudette, avec son 6e du tournoi, et Thomas Bordeleau, dans une cause déjà perdue tard en fin de rencontre ont été les autres marqueurs.

Le match de la médaille d’or opposera un peu plus tard, le Canada, champion en titre, aux Finlandais, hôtes du tournoi. Les deux pays s’affronteront dans une troisième édition de suite du tournoi.