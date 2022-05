Djokovic et Zverev passent en quarts de finale à Roland-Garros

Le Serbe Novak Djokovic (no 1) a vaincu l'Argentin Diego Schawtzman (no 15) en trois manches de 6-1, 6-3 et 6-3, dimanche, pour accéder aux quarts de finale des Internationaux de France.

Dominant, Djokovic a expédié ce duel en 2 h 15 min en compilant des statistiques impressionnantes.

Il a notamment maintenu un taux de 74 % pour les points inscrits sur ses premières balles de service (contre 56 % pour Schwatzman), tout en ne concédant que 8 points à son adversaire sur son deuxième service.

Ajoutez à cela trois as contre une seule double faute et seulement 13 fautes directes dans tout le match, et vous avez une idée assez juste de l'allure de cette confrontation à sens unique.

À sa 18e présence à Roland-Garros, Djokovic y est en quête d'un troisième sacre après ceux de 2016 et 2021. Il a aussi perdu quatre finales (2012, 2014, 2015, 2020). Il a été des quarts de finale chaque année depuis 2006, sauf en 2009.

Djokovic a rendez-vous avec son éternel rival Rafael Nadal (no 5), vainqueur sur la terre battue parisienne à 13 occasions et tombeur de Félix Auger-Aliassime (no 9) en cinq longues manches au quatrième tour.

Sans appel

Comme lors des trois tours précédents, il n'a pas lâché une manche à l'Argentin assommé dès le troisième jeu. Après avoir sauvé deux balles de bris à 1-1, le no 1 mondial n'a plus laissé que sept points à son adversaire dans la première manche.

Plus libre dans sa tête, Schwartzman a redressé son niveau en début de deuxième, en prenant le service du Serbe menant 3-0 avant de lâcher les six jeux suivants.

Entré dans la saison sur terre battue dans une forme incertaine après son feuilleton australien conclu par son expulsion rocambolesque du pays, Djokovic est monté en puissance ces dernières semaines avec une demi-finale à Madrid puis un nouveau titre à Rome.

Zverev trime dur

De son côté, le no 3 mondial Alexander Zverev, déjà accroché lors des deux tours précédents, a encore dû s'employer pour se débarrasser 7-6 (13/11), 7-5, 6-3 du qualifié espagnol Bernabe Zapata, 131e mondial.

Après un premier tour en moins de deux heures, l'Allemand s'était imposé un marathon de 3 h 36 min au 2e tour en remontant deux manches avant d'écarter l'Argentin Sebastian Baez (36e) 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5, non sans avoir sauvé une balle de match.

Et encore au tour suivant, avec trois manches très tendus face à l'Américain Brandon Nakashima (75e) 7-6 (7/2), 6-3, 7-6 (7/5). Zverev avait alors commis 50 fautes directes.

Face à Zapata, tombeur de John Isner au tour précédent, il y en a eu encore davantage (63). Mais aidé par son service (5 as) et une flopée de coups gagnants (34), l'Allemand s'en est finalement sorti en 2 h 45 min face à un Zapata sans doute un peu émoussé par la succession de matchs depuis le début des qualifications.

Alexander Zverev ne connaît pas un parcours facile à Roland-Garros. Photo : afp via getty images / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Il m'a rendu un peu fou! C'est un des joueurs les plus rapides que j'ai pu voir sur le circuit. Il a joué le meilleur tennis de sa vie. S'il continue à jouer comme ça, je n'ai aucun doute quant au fait qu'on le reverra très bientôt , a salué Zverev à la fin du match.

Toujours en quête à 25 ans de son premier titre en grand chelem, Zverev sera opposé au vainqueur de la rencontre entre Carlos Alcaraz (6e mondial) et le Russe sous bannière neutre, Karen Khachanov (25e).