Leylah Annie Fernandez en quarts de finale à Paris

Par un dimanche frais sur le court Philippe-Chatrier, la Lavalloise s’est imposée en trois manches de 6-3 4-6 et 6-3 devant l’Américaine Amanda Anisimova.

La joueuse de 19 ans a mis fin au duel dès la deuxième balle de match. Reste que sa victoire n’a jamais réellement fait de doute.

Bien que les frappes de l’Américaine étaient plus lourdes et parfois imparables, l’énergie et la détermination de la petite gauchère émergeaient lors des points importants. En début de troisième manche, Fernandez a notamment sauvé trois balles de bris de suite pour rester à niveau avec sa rivale.

Sous le regard attentif de l’ancien joueur de soccer et ex-entraîneur de l’Impact de Montréal Thierry Henry, la 14e tête de série a conclu son match en 1 h 54 min. La Canadienne a conclu sa journée de travail avec 35 coups gagnants contre 17 fautes directes.

Aujourd’hui, c'était un match très compliqué, Amanda est une très bonne joueuse, a dit Fernandez en entrevue sur le terrain. J’étais très contente d’avoir joué devant un public comme vous et devant Thierry Henry. Merci d’être venu. Merci au public pour l’encouragement, je n’aurais pas gagné sans vous.

Je savais qu'elle allait frapper beaucoup de coups gagnants, il fallait l'accepter et recommencer, a ajouté Fernandez. Il fallait trouver des solutions.

En début de match, la Québécoise avait profité d’un lent départ de l’Américaine pour rapidement prendre ses distances et mener 4-0. Anisimova, 28e mondiale, souvent amorphe et en manque de réussite, a cédé son service trois fois à sa rivale avant de finalement pouvoir gagner une première partie balle en main.

En fait, elle n’a pas gagné un seul point en deuxième service de la première manche.

Anisimova a eu un certain regain d’énergie et a résisté à quatre balles de manche avant de finalement céder.

L’Américaine, demi-finaliste à Roland-Garros en 2019 à 17 ans, a ensuite contrôlé la deuxième manche, en réussissant notamment 18 coups gagnants et en remportant 55 % des points sur son deuxième service.

Leylah Annie Fernandez a toutefois montré du caractère en brisant sa rivale quand celle-ci servait pour la manche. L’Américaine a cependant réservé le même sort à son opposante dès le jeu suivant pour s’imposer 6-4.

À son prochain match, Fernandez se mesurera à l’Italienne Martina Trevisan qui a défait la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, 47e mondiale, en deux manches de 7-6 (12-10) 7-5.

Trevisan, 59e mondiale, n’a toujours pas perdu la moindre manche depuis le début du tournoi. Elle avait aussi atteint les quarts de finale sur l’ocre à Paris en 2020, après être passée par les qualifications.

Quant à elle, Leylah Annie Fernandez, championne à Roland-Garros chez les juniors en 2019, Leylah Fernandez, se réjouit surtout de mériter une autre une autre occasion de jouer sur le court Philippe-Chatrier mardi.

Ça fait des années, avant même mes années juniors, que je voulais jouer ici sur le Philippe-Chatrier, a dit la Québécoise. Je suis contente que mon travail, celui de mon père, de ma famille et de mon équipe rapporte des résultats et me donne la chance de jouer un autre match ici.

Une victoire à son prochain match lui permettrait de s’approcher à quelques points du top 10 mondial.

Elle est déjà la joueuse la mieux classée parmi toutes celles encore en lice dans le bas du tableau à Roland-Garros, à l'abri de la Polonaise Iga Swiatek, du moins jusqu’en finale.

L'occasion est belle. Très belle.