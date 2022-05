Le CF Montréal gagne un autre festival offensif contre Cincinnati

Avec un 4-3 plus tôt cette saison et un 5-4 la saison dernière , le CF Montréal et le FC Cincinnati nous ont habitués à du spectacle. Les deux équipes ont encore rempli leur promesse, samedi, au stade Saputo, avec une victoire de 4-3 des Montréalais.

Romell Quioto a inscrit un doublé pour les locaux, qui ont aussi compté sur la contribution offensive de Joel Waterman et Mathieu Choinière. Cincinnati a répliqué avec des réussites de Junior Moreno, deux fois, et Alvaro Barreal.

Avec cette victoire, Montréal retrouve une place parmi les trois meilleures équipes de l'Est – avec un peu d'aide du FC Dallas, qui est allé s'imposer 3-1 à Orlando.

Blessé à la cheville, Mihailovic a dû quitter le match peu après le quart d'heure de jeu. Photo : usa today sports / David Kirouac

La victoire du CF Montréal a cependant été quelque peu assombrie par la blessure de Djordje Mihailovic, touché à la cheville dès les premières minutes de la rencontre. S’il a bien tenté de poursuivre son match quelques minutes, l’Américain, qui doit aller rejoindre son équipe nationale dans les prochains jours, a dû céder sa place à Ahmed Hamdi à la 17e minute.

Visiblement ému lorsqu'il retraitait au vestiaire, Mihailovic a peut-être été consolé par les cris de MVP! qui venaient de certaines sections du stade, signe que les supporteurs montréalais apprécient sa saison remarquable qui le situe parmi les candidats au joueur de la saison en MLS.

L’Impact et le FC Cincinnati se sont inscrits au pointage de manière quasi-identique. Junior Moreno, dans un premier temps, s’est fait oublier au deuxième poteau lors d’un coup de pied de coin d’Alvaro Barreal prolongé par Brandon Vazquez.

Cincinnati semblait dès lors en belle posture pour savourer une quatrième victoire de suite sur les pelouses adverses, même s’il était tôt. C’est que Cincinnati adore marquer dans le premier quart d’heure contre Montréal : l’équipe de l’Ohio a inscrit 19 buts dans les 15 premières minutes de ses matchs depuis qu’elle est entrée en MLS, et Montréal en a été la victime 6 fois.

Les Montréalais ont répliqué 10 minutes plus tard, et dites-nous si vous avez déjà lu quelque chose de semblable : Joel Waterman s’est fait oublier au deuxième poteau pour envoyer au fond des filets un coup de pied de coin de Joaquin Torres prolongé par Kamal Miller.

Quioto a raté une occasion en or de donner l’avance à l’Impact dans les arrêts de jeu lorsque son coup de tête sur un centre parfait de Choinière a envoyé le ballon directement dans le bras du gardien Roman Celentano, mais le Hondurien n’a pas tardé à se racheter.

Romell Quioto a inscrit un doublé pour l'Impact. Photo : Twitter CF Montreal

Quelques secondes plus tard, une passe de l’extérieur du pied de Joaquin Torres a lancé Quioto dans le dos de la défense. Deux défenseurs ont bien tenté de stopper sa course, et Celentano s’est jeté pour capter le ballon, mais personne n’est arrivé à maîtriser l’objet. Quioto est parvenu à le sortir de l’amas de corps dans la surface de réparation et n’a eu qu’à le pousser derrière la ligne des buts.

Dès le retour de la pause, Choinière a creusé l’écart. Fraîchement entré dans le match en remplacement de Joaquin Torres, Kei Kamara a habilement fait dévier un centre de Lassi Lappalainen vers le point de réparation où rôdait justement le milieu de terrain québécois.

Les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot. Déjà auteur d’une passe décisive, Barreal a attendu le bon moment pour s’avancer dans la surface de réparation et profiter d’un centre parfait de Luciano Acosta. Ce dernier a prolongé à sept matchs sa séquence avec au moins un but ou une passe décisive.

Quioto n’a pas tardé à faire 4-2. L’arbitre Fotis Bazakos, appelé à visionner la reprise vidéo, a sanctionné l’ancien Torontois Nick Hagglund pour une faute de main dans la surface de réparation. Le tir de pénalité de Quioto a trouvé les mains de Celentano, qui avait plongé à sa gauche, mais le ballon s’est néanmoins échoué dans les filets.

Un autre remplaçant a ensuite fait sa marque. Le Brésilien Brenner, venu en relève pour John Nelson, a trouvé Moreno à l’entrée de la surface, et le Vénézuélien a complété son doublé d’une superbe frappe dans la lucarne.

Le CF Montréal profitera désormais d'une pause en raison de la trêve internationale. L'Austin FC sera le prochain visiteur au stade Saputo, le 18 juin.