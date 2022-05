Le Real Madrid renoue avec la consécration en Ligue des champions

L'ailier Vinicius Junior a décoincé le pointage à la 59e minute de jeu à l'aide d'une frappe sur réception, qui complétait une passe précise du milieu de terrain Federico Valverde. Seul au deuxième poteau, le tir cadré du Brésilien de 21 ans s'est avéré être le seul du match pour le Real.

Les Reds ont profité de bien plus d'occasions offensives durant la confrontation, mais n'ont jamais su toucher la cible protégée par Thibaut Courtois. Le gardien s'est levé à maintes occasions pour maintenir le pointage intact.

Je ne peux pas y croire. Nous avons vécu une saison fantastique. Nous avons vraiment bien fait les choses. C'était un match difficile, nous avons beaucoup souffert, surtout en première période, mais au bout du compte, je crois que nous avons mérité de gagner cette compétition. Nous sommes ravis , a dit l'entraîneur Carlo Ancelotti.

Peu avant la pause, l'avant-centre Karim Benzema croyait bien avoir marqué et offert les commandes au Real Madrid, mais son but a été annulé après le visionnement de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour un hors-jeu.

Incapable de faire bouger les mailles du filet en finale, le français a tout de même eu un fort mot à dire dans cette consécration, récoltant 15 buts cette saison pendant les différentes phases du tournoi.

Vinicius Junior et Karim Benzema

Benzema a certainement engrangé de précieux points pour l'obtention du Ballon d'or, battant ses rivaux Mohamed Salah et Sadio Mané, avec lesquels ils se disputent l'honneur du joueur de l'année sur la planète soccer.

Jamais deux sans trois. Avant de vaincre le Liverpool FC, le club espagnol a mis un terme au parcours en Ligue des champions de deux autres pointures anglaises, d'abord Chelsea en quarts de finale, puis Manchester City dans le carré d'as.

« Je suis vraiment fier de l'équipe. Nous nous sommes accrochés, et quand j'avais besoin d'être là, j'étais là pour l'équipe. Nous avons battu certains des meilleurs clubs au monde. Manchester City et Liverpool ont été incroyables cette saison. Ils se sont battus jusqu'au bout en Premier League. Liverpool a remporté deux coupes, ils étaient vraiment forts. Nous avons joué un grand match aujourd'hui, nous avons eu une occasion, et nous l'avons marquée. »