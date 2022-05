La Finlande retourne en finale du Championnat du monde de hockey

Miro Heiskanen a mené l’attaque finlandaise avec un but et deux aides dans un gain de 4-3 face aux États-Unis, samedi, en demi-finale du Championnat mondial, à Tempere.

La Finlande a ainsi obtenu son billet pour la finale pour une troisième année de suite. De plus, l’équipe montera sur le podium des mondiaux pour la première fois en neuf éditions tenues en ses terres.

En plus de Heiskanen qui s’aligne avec les Stars de Dallas dans la LNH, Sami Vatanen, un ancien des Stars, et Joel Armia, du Canadien de Montréal, ont contribué à la hauteur d’un but et d’une mention d’aide chacun. Sakari Manninen a complété la marque pour la Finlande.

Nate Schmidt, Sean Farrell, un espoir du Tricolore, et Adam Gaudette ont riposté pour les Américains qui ont manqué de temps afin de compléter une remontée.

Le gardien finlandais Jussi Olkinuora a repoussé 25 des 28 rondelles dirigées contre lui, tandis que l'Américain Jeremy Swayman (des Bruins de Boston) a cédé quatre fois sur 26 tirs.

Les Finlandais attendent de savoir qui du Canada ou de la Tchéquie ils affronteront en finale, dimanche.