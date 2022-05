La séquence victorieuse d’Iga Swiatek se poursuit à Roland-Garros

Kovinic est classée 95e au monde.

Toujours sans lâcher une manche mais avec moins de facilité qu'aux deux premiers tours, la Polonaise a rallié après une heure et demie pile sur le court les huitièmes de finale. Comme toujours depuis sa première participation en 2019.

La lauréate de l'édition 2020, moins précise qu'à son habitude – coupable de 23 fautes directes pour seulement 13 coups gagnants – a toutefois connu un trou d'air dans la deuxième manche : deux jeux de service perdus, quatre consécutifs au total à cause d'une série de dix points perdus d'affilée.

Laisser autant de jeux (8) dans un match n'était plus arrivé à Iga Swiatek depuis plus d'un mois et sa demi-finale à Stuttgart face à la Russe Liudmila Samsonova (victoire en trois manches 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 en un peu plus de trois heures).

Mise en difficulté par le service lourd et précis de Kovinic, présente pour la première fois au troisième tour du grand chelem parisien, Swiatek a dû basculer dans son mode de réception par rapport aux deux premiers tours , face à des joueuses moins puissantes, a-t-elle livré sur le court.

Badosa rend les armes

Par ailleurs, l'Espagnole Paula Badosa (no 3) a abandonné alors qu'elle était menée 6-3, 2-1 par la Russe Veronika Kudermetova (no 29).

L'Espagnole, qui avait demandé une pause médicale pour des douleurs au genou droit en fin de première manche, a jeté l'éponge après avoir été victime d'un bris de service dans la seconde.

Badosa, 24 ans, avait atteint l'an passé sur la terre battue parisienne son premier - et pour l'instant seul - quart de finale en grand chelem. Lauréate à l'automne d'Indian Wells puis demi-finaliste du Masters, l'Espagnole, négligée à Paris, pouvait croiser le chemin d'Iga Swiatek en demi-finale

À moins d'être à son tour victime de la malédiction visant le top 10, la Polonaise, qui surfe sur une série insensée de 31 victoires, a un boulevard pour conquérir un nouveau sacre à la Porte d'Auteuil après son couronnement surprise à l'automne 2020.

L'adversaire de Veronika Kudermetova en huitièmes de finale reste à déterminer. Pour tenter de décrocher sa place en quarts, Camilia Giorgi, présente pour la première fois en huitièmes à Roland-Garros, affrontera elle la Russe Daria Kasatkina (20e).

Avec l'abandon de Badosa, la no 1 mondiale Iga Swiatek est la seule survivante du top 10 avant la deuxième semaine.