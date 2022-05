Red Bull et Sergio Pérez devant Ferrari à Monaco, Lance Stroll 18e

Sergio Pérez (Red Bull) a été le plus rapide des derniers essais libres du Grand Prix de Monaco, samedi, dans les rues de la Principauté. Lance Stroll n'a pu faire mieux que le 18e temps, au terme d'une séance mouvementée.

Par très grand beau temps, le pilote mexicain a réussi sur le circuit bosselé et très étroit un chrono imbattable de 1 min 12 s 476/1000.

Il a devancé le « p'tit gars du coin », Charles Leclerc, qui avait été le plus rapide vendredi dans sa Ferrari, de 41 millièmes de seconde.

Charles Leclerc à Monaco Photo : Getty Images / Eric Alonso

Le coéquipier du Monégasque, Carlos Sainz fils, a terminé devant Max Verstappen, champion du monde en titre, en troisième place. Le Néerlandais a cédé 4 dixièmes de seconde à son coéquipier (+0,405).

Les pilotes Mercedes-Benz Lewis Hamilton et George Russell ont obtenu respectivement les 7e et 9e temps.

Il n'y a eu aucun drapeau rouge dans la séance, mais de nombreux incidents impliquant des pilotes plus lents gênant des monoplaces plus rapides. La direction de course est très occupée.

Lance Stroll a eu une séance mouvementée.

Il a d'abord fait un tout droit au virage no 1 (sur le parvis de la très jolie chapelle de Sainte-Dévote) à la 26e minute, puis à la 48e minute de la séance de travail a touché le rail dans l'enchaînement de la piscine Rainier III, à son 21e tour chrono.

Le Québécois a pu retourner au garage au ralenti, et a obtenu le 18e temps (+2,163).

Lance Stroll dans les rails à Monaco Photo : Getty Images / Eric Alonso

Le Torontois Nicholas Latifi a dû se contenter du 20e temps (+2,434).

La séance de qualification commence à 10h (HAE).

Résultats de la 3e séance d'essais libres: