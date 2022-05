Comment préparer un duel contre Rafael Nadal?

Q. Quelle évaluation faites-vous de la première semaine de tournoi de Félix?

R. Félix a progressé de match en match. À son premier match sur le court Philippe-Chatrier, c’était une possibilité que Félix n’ait pas encore ses marques. Et c’était le cas, surtout avec un adversaire qui nous a surpris avec son niveau de jeu et qui jouait bien en cadence. Ce qui est bon, c’est que Félix a ajusté quelques points tactiques et au fil du match, il a amélioré la densité offensive de son jeu et aussi la solidité.

Q. Quelle analyse faites-vous de ses coups depuis le début de la quinzaine?

R. C’est l’une de ses principales forces, son service et son coup droit. C’est avec ces deux coups qu’il peut faire très mal quand il est agressif. Sur terre battue, il arrive à avoir une certaine lourdeur de balle tout en étant agressif et en ouvrant le terrain. Il s’ouvre des occasions pour aller vers l’avant.

Q. Tout le monde voyait le match contre Nadal depuis le début du tournoi. Est-ce que c’était difficile de garder Félix concentré sur les tâches quotidiennes?

R. Félix est capable de regarder ça match par match. Bien sûr, on avait vu le tableau. Mais à partir du quatrième tour, on savait que les chances étaient grandes d’affronter un joueur du top 8. On avait vu que c’était Nadal. C’est très positif. On peut savourer la victoire d’aujourd’hui et ensuite préparer le match de dimanche.

Q. Comment prépare-t-on un affrontement contre Rafa?

R. C’est très excitant. Félix avait joué contre Nadal à Madrid sur le central en 2019. C’est bien qu’il ait eu cette expérience, comme celle d’avoir affronté Djokovic à Rome il y a une quinzaine de jours. C’est très bon de jouer contre ces meilleurs joueurs. Nadal, c’est une excitation parce que dans tous les cas, c’est le joueur le plus titré à Roland-Garros. Dans tous les cas, Félix sortira vainqueur d’un match comme ça. Soit il gagne et c’est très bien, soit il perd et il va beaucoup apprendre.

Félix Auger-Aliassime en action durant son match contre Filip Krajinovic. Photo : AP / Michel Euler

Q. Est-ce que son match très serré contre Novak Djokovic à Rome peut l’aider à affronter Nadal? Est-ce que ça peut le mettre en confiance?

R. Tout à fait. C’est arrivé au bon moment qu’il ait joué contre le no 1 mondial à Rome, dans deux manches serrées et accrochées. Ça s’est joué à quelques points en fin de manche avec l’expérience. Et forcément, ça va servir à Félix pour dimanche.

Q. On parle beaucoup de Toni Nadal. Il sera bel et bien en territoire neutre dimanche?

R. Oui, ça on le savait depuis le début de la collaboration avec Toni Nadal comme consultant avec nous. On savait que si un jour cette situation se présentait, Toni ne serait pas dans la loge pour le match. Les choses sont claires, il n’y a pas d’échange tactique sur le match. Il faut respecter son neveu.

Q. Qu’est-ce que vous aimeriez voir de Félix dimanche?

R. Je veux qu’il aborde ce match comme un quatrième tour de tournoi du grand chelem. Ce n’est jamais facile, mais de jouer une balle, et pas Rafael Nadal. Il doit faire la distinction entre des coups et le champion qu’est Rafael Nadal. Il doit faire la distinction entre les balles qu’il va recevoir et le champion au gigantesque palmarès devant. C’est la clé.

Félix doit être au fond de ses intentions et pas dans un coin de sa tête avec Rafael Nadal. Il faut même être à fond dans ses intentions quand on mène au pointage parce que des joueurs comme ça vont très bien jouer dans les moments importants. Si on est un peu passif, ça ne suffira pas. Il doit être agressif, solide, mais sans surjouer. Il doit être présent sur tous les points.

Rafael Nadal n'a pas voulu traîner sur le terrain à son premier match. Photo : Getty Images / Adam Pretty

Q. Est-ce que le stade sera plus du côté de Félix ou de Rafa?

R. Le public français est assez sportif et sera respectueux des deux joueurs. Si Nadal mène, il sera du côté de Félix, et inversement aussi. Je crois que ce sera équilibré.

Q. Est-ce que vous avez aussi des papillons dans l’estomac?

R. C’est aussi une bonne excitation, mais en tant qu’entraîneur, j’essaie chaque match d’avoir des intentions très claires au plan tactique pour que Félix ait des informations très simples. Il doit avoir un plan, mais il doit aussi avoir une grande place à sa créativité. C’est un peu ça mon travail.