Le Toronto FC tente de se relancer

Le duel Toronto-Chicago n'a rien d'un choc de titans. La dernière victoire du TFC dans la ligue remonte au 16 avril dernier et celle du Fire au 19 mars. Les représentants de la Ville Reine figurent parmi les équipes ayant cédé le plus de buts (25 en 13 matchs) et ceux de la Ville des Vents forment l'équipe qui en a le moins inscrit (11).

Quoi qu'il en soit, trois points seront à prendre et l'entraîneur-chef du Toronto FC, Bob Bradley, ne croit pas que Chicago sera une proie facile puisqu'ils sont très bien organisés défensivement et ils comptent sur le Suisse Xherdan Shaqiri, le joueur le mieux payé de la MLS et l'un des plus grands talents du circuit.

Au début de la saison comme ça, on voit beaucoup de matchs serrés, âprement disputés. Ils tentent encore de comprendre ce qu'ils sont et comment ils peuvent s'améliorer dans plusieurs aspects. En ce sens, je vois beaucoup de similitudes avec notre équipe , a-t-il dit vendredi au centre d'entraînement du TFC.

Le Toronto FC avait bien entamé la saison 2021-2022 de la MLS en dépit d'un effectif peu expérimenté et de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, mais il s'est enlisé ces derniers temps. Il a perdu cinq matchs de suite avant de réussir un match nul de 2-2 contre DC United samedi dernier. Puis, mardi, il a gagné 2-1 contre les Wanderers de Halifax en quart de finale du championnat canadien.

Ça n'a pas été facile jusqu'ici , a reconnu l'attaquant Jordan Perruzza. On a dû beaucoup apprendre sur le tas avec un nouvel entraîneur et beaucoup de nouveaux joueurs dans le vestiaire, mais c'est l'un des meilleurs groupes dont il m'ait été donné de faire partie. Et je crois que c'est pour ça que vous ne nous voyez jamais abandonner. On se bat tous les matchs jusqu'à la dernière minute. C'est pour ça qu'il y a du positif à tirer de cette séquence.

« On s'attend à un combat, une dure bataille [samedi]. Ils ont plusieurs joueurs talentueux comme nous qui tentent de trouver des façons de gagner sur la route et à la maison alors on s'attend à devoir se battre. » — Une citation de Jordan Perruzza, attaquant du Toronto FC

Les blessures n'ont, certes, pas aidé la cause du TFC cette saison. Le joueur par excellence de la MLS en 2020, Alejandro Pozuelo, est diminué par une blessure. Jahkeele Marshall-Rutty, Noble Okello et Chris Mavinga n'ont quant à eux pas reçu le feu vert pour reprendre l'action.

La victoire ira donc, samedi, à l'équipe qui voudra le plus gagner et qui trouvera le plus de façons d'y arriver.

Le match débutera à 19 h au BMO Field.