Voici le nouveau logo du CF Montréal

Ce logo bleu et noir, au centre duquel on retrouve une fleur de lys, remplacera le logo actuel en forme de flocon de neige, qui avait fait énormément jaser à sa sortie en janvier 2021, lors du dévoilement du changement d’identité du club montréalais.

Le propriétaire du club, Joey Saputo, et le président, Gabriel Gervais, se sont dit confiants quant à la réaction de l'entourage de l'équipe. Ils ont indiqué avoir consulté les employés, les partisans et les partenaires pour développer ce nouveau logo.

En 2021, de nombreux partisans n’avaient pas hésité à critiquer le logo et le nouveau nom du Bleu-blanc-noir, arguant que l'organisation tournait le dos à l’histoire du club. Certains groupes, dont les Ultras, ont même cessé d’assister aux matchs.

À son entrée en poste en mars dernier, Gabriel Gervais avait mentionné qu’il souhaitait une reconnexion avec les partisans.

Pour ce qui est de l'appellation CF Montréal, Joey Saputo a confirmé qu'elle était là pour rester. Plusieurs références ont cependant été faites à l'Impact, ancien nom du club montréalais.

L’Impact peut rester comme surnom. Que les gens nous appellent Impact, ça ne me dérange absolument pas. Changer le nom, ça fait partie d'une stratégie plus large pour être plus global. Localement, on est connu comme l’Impact, mais plus largement, on est le CF Montréal , a indiqué le propriétaire du CF Montréal Joey Saputo.

