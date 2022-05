Leylah Annie Fernandez au 4e tour pour la première fois à Paris

La jeune gauchère québécoise s’est imposée au pic et à la pelle devant la Suisse Belinda Bencic en trois manches de 7-5, 3-6 et 7-5 en 2 h 4 min de jeu sur le court Philippe-Chatrier.

Dans un duel de cogneuses en fond de terrain, Fernandez, 17e tête de série, a su accélérer et faire preuve de détermination dans les moments opportuns.

En début de troisième manche, par exemple, Bencic, libérée, semblait voguer la victoire à 2-0 et en avance 40-0 sur son service. Fernandez a remporté les cinq échanges suivants pour briser sa rivale et revenir au plus fort du débat.

La Québécoise a ensuite brisé une nouvelle fois le service de sa rivale pour mener 4-3. Elle était ensuite à deux petits échanges de la victoire, quand Bencic lui a à son tour ravi son service.

Or, dès le jeu suivant, Fernandez a de nouveau réussi le bris. Puis à sa deuxième tentative pour clore le match, Fernandez a mis toutes ses premières balles en jeu, en réussissant un as au passage, et a remporté le jeu à zéro, point d’exclamation d’une performance déterminée.

Leylah Annie Fernandez avait déjà fait preuve de caractère en première manche. Après avoir mené 3-0 en ouverture de rencontre, elle avait vu sa rivale revenir à égalité à 3-3.

Puis Bencic, 14e tête de série, a réussi à briser la joueuse de 19 ans pour mener 5-4. La Suisse a même eu deux balles de manche, courageusement défendues par Fernandez qui a ensuite brisé sa rivale. Deux jeux plus tard, la Canadienne a profité d’une erreur fatale de Bencic pour la briser et remporter la manche initiale 7-5 au bout de 57 minutes de lutte acharnée.

La deuxième manche, quant à elle, a basculé dès la troisième partie. Menée 40-0, Bencic a remporté cinq échanges de suite pour briser sa rivale. La Suisse a obtenu le seul autre bris de la manche à 5-3, un jeu blanc de surcroît.

Il s’agissait d’un deuxième duel entre les deux joueuses. Leylah Annie Fernandez avait aussi remporté le premier en Fed Cup, en Suisse, en 2020.

Au prochain tour, elle affrontera l’Américaine Amanda Anisimova, qui a profité du retrait sur blessure de sa rivale Karolina Muchova en troisième manche de leur duel de troisième tour.