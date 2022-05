Les essais olympiques d’athlétisme de retour à Montréal en 2024

Les essais olympiques et paralympiques en vue des Jeux de 2024 seront disputés à Montréal, du 27 au 30 juin au complexe sportif Claude-Robillard, a annoncé jeudi Athlétisme Canada.

La compétition servira à déterminer les athlètes qui représenteront le Canada à Paris.

Athlétisme Canada est ravie de retourner à Montréal et d’offrir au comité d’organisation local l’occasion d’accueillir des essais olympiques et paralympiques complets et véritables , a déclaré Mathieu Gentès, chef de la direction de la fédération.

Montréal avait accueilli les dernières sélections en 2021, ainsi que les Championnats canadiens en 2019. En 2021, la compétition s’était déroulée avec un nombre restreint de participants, sans spectateurs et sans représentants des médias en raison de la pandémie de COVID-19.

Notre équipe travaillera sans relâche avec la communauté et les partenaires afin de faire vivre une expérience inoubliable à tous les participants , a dit Marc Desjardins, directeur général de la Fédération québécoise d'athlétisme (FQA).

En 2022 et en 2023, les Championnats canadiens se dérouleront à Langley, en Colombie-Britannique.