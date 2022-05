Une trentième victoire de suite pour Iga Swiatek

Cinquante-quatre minutes au premier tour, 61 au deuxième. La no 1 mondiale Iga Swiatek a gardé le rythme, jeudi, pour se qualifier pour le troisième tour à Roland-Garros grâce à un gain de 6-0 et 6-2 contre l'Américaine Alison Riske.

Sa série de matchs gagnés consécutivement, de Doha en février à Paris, s'étire désormais à 30. Elle devient ainsi la quatrième joueuse depuis le début du siècle à réussir une série d'au moins 30 victoires, après les soeurs Williams et Justine Henin.

La Polonaise est aussi devenue la première joueuse classée au premier rang mondial à gagner 13 matchs de suite depuis Serena Williams en 2015.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Swiatek menait déjà 6-0 et 3-0 avant de ralentir un tout petit peu la cadence, ce qui a permis à Riske de remporter deux jeux. Dans la première manche, l'Américaine, 36e à la WTA, n'a grappillé que sept petits points.

Je suis heureuse de jouer du tennis solide , a dit la Polonaise de 20 ans.

Pour une place en huitièmes de finale, la lauréate à la porte d'Auteuil en 2020 affrontera la Monténégrine Danka Kovinic (95e).

Au premier tour, déjà, Swiatek n'avait laissé échapper que deux jeux (6-2, 6-0) contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.

Danielle Collins, nouvelle membre du top 10 sortie

L'hécatombe continue dans le haut du classement féminin à Roland-Garros. Danielle Collins, 9e joueuse mondiale, a été battue jeudi au deuxième tour par sa compatriote Shelby Rodgers (50e), 6-4, 6-3, devenant la 7e membre du top 10 mondial à sortir prématurément à Paris.

Iga Swiatek no 1, Paula Badosa no 4 et Aryna Sabalenka no 7 sont les seules survivantes qualifiées ce jeudi pour le troisième tour.

En revanche, la N.8 mondiale, Karolina Pliskova est tombée en fin de matinée face à la Française Leolia Jeanjean (227e). Elle rejoint dans le clan des éliminées Maria Sakkari, 3e mondiale et demi-finaliste à Paris l'an dernier, tombée mercredi au deuxième tour, et Barbora Krejcikova (no 2 et tenante du titre à Paris), Anett Kontaveit no 5, Ons Jabeur no 6 et Garbine Muguruza no 10, qui ont toutes chuté au premier.

Quart de finaliste à Roland-Garros en 2016, Rodgers, 29 ans, affrontera la Russe concourant sous bannière neutre, Daria Kasatkina (20e) pour tenter de rallier les 8es de finale.

De son côté, Simona Halep, 19e mondiale et ancienne lauréate de Roland-Garros en 2018, a aussi été éliminée jeudi dès le 2e tour du Grand Chelem parisien, battue par la Chinoise Zheng Qinwen (74e), 2-6, 6-2, 6-1.

Dès le milieu de la rencontre, la Roumaine a semblé ne pas être au mieux physiquement. Plusieurs fois, elle est apparue comme à bout de souffle, devant même prendre une minute pour s'accroupir le front appuyé sur sa raquette à plusieurs reprises.

Elle a fini par faire appel au médecin à deux reprises lors du 3e set, puis de reprendre la partie. Mais malgré les encouragements du public, elle n'a pas réussi à reprendre le dessus, laissant Zheng enchainer les jeux.

Zheng, 19 ans, participe à son tout premier Roland-Garros et remporte ainsi la plus belle victoire de sa carrière, sa première sur une membre du top 20.

Autres résultats de 2e tour : Danka Kovinic (MNE) bat Anna Karolína Schmiedlova (SVK) 6-3, 7-5

Jessica Pegula (USA/no 11) bat Anhelina Kalinina (UKR) 6-1, 5-7, 6-4

bat Anhelina Kalinina (UKR) 6-1, 5-7, 6-4 Irina Begu (ROM) bat Ekaterina Alexandrova (RUS/no 30) 6-7 (3/7), 6-3, 6-4

6-7 (3/7), 6-3, 6-4 Léolia Jeanjean (FRA) bat Karolína Pliskova (CZE/no 8) 6-2, 6-2

6-2, 6-2 Paula Badosa (ESP/no 3) bat Kaja Juvan (SLO) 7-5, 3-6, 6-2

bat Kaja Juvan (SLO) 7-5, 3-6, 6-2 Veronika Kudermetova (RUS/no 29) bat Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 6-3

bat Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 6-3 Madison Keys (USA/no 22) bat Caroline Garcia (FRA) 6-4, 7-6 (7/3)

bat Caroline Garcia (FRA) 6-4, 7-6 (7/3) Elena Rybakina (KAZ/no 16) bat Katie Volynets (USA) 6-4, 6-0

bat Katie Volynets (USA) 6-4, 6-0 Darya Kasatkina (RUS/no 20) bat Fernanda Contreras Gomez (MEX) 6-0, 6-3

bat Fernanda Contreras Gomez (MEX) 6-0, 6-3 Camila Giorgi (ITA/no 28) bat Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 7-5

bat Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 7-5 Aryna Sabalenka (BLR/no 7) bat Madison Brengle (USA) 6-1, 6-3

Deux Canadiennes au deuxième tour en double

La Canadienne Leylah Annie Fernandez et la Belge Kirsten Flipkens ont décroché leur place au deuxième tour du double. Gabriella Dabrowski et sa coéquipière mexicaine Giuliana Olmos ont fait de même.

Fernandez et Flipkens ont vaincu les Australiennes Olivia Gadecki et Charlotte Kempenaers-Pocz en deux manches de 6-2 et 6-1.

À leur deuxième duel du tournoi, elles se mesureront à la Russe Veronika Kudermetova et à la Belge Elise Mertens.

Le duo Dabrowski-Olmos a quant à lui triomphé 6-2 et 6-3 contre Anna Blinkova et Aliaksandra Sasnovich.

Au prochain tour, il affrontera les gagnantes du match opposant Belinda Bencic et Anhelina Kalinina à Emina Bektas et à Tara Moore.