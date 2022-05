Roland-Garros : deux Canadiennes au deuxième tour en double

La Canadienne Leylah Annie Fernandez et la Belge Kirsten Flipkens ont décroché leur place au deuxième tour du double à Roland-Garros, jeudi, à Paris. Gabriella Dabrowski et sa coéquipière mexicaine Giuliana Olmos ont fait de même.

Fernandez et Flipkens ont vaincu les Australiennes Olivia Gadecki et Charlotte Kempenaers-Pocz en deux manches de 6-2 et 6-1.

À leur deuxième duel du tournoi, elles se mesureront à la Russe Veronika Kudermetova et à la Belge Elise Mertens.

Le duo Dabrowski-Olmos a quant à lui triomphé 6-2 et 6-3 contre Anna Blinkova et Aliaksandra Sasnovich.

Au prochain tour, il affrontera les gagnantes du match opposant Belinda Bencic et Anhelina Kalinina à Emina Bektas et à Tara Moore.