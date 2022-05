Colin Kaepernick à l’essai avec les Raiders, une première depuis 2016

Associated Press

Colin Kaepernick obtiendra sa première chance de montrer ce qu'il peut faire à une équipe de la NFL depuis 2016 alors qu'il avait décidé de poser un genou au sol lors de l'hymne national américain pour protester contre la brutalité policière et les inégalités raciales.

Deux personnes au fait du dossier, qui ont souhaité conserver leur anonymat, ont confié que Kaepernick sera à l'essai avec les Raiders de Las Vegas mercredi. Le réseau de télévision américain ESPN a été le premier à dévoiler l'information qui n’a toujours pas été confirmée.

Kaepernick ne joue plus dans le circuit Goodell depuis la fin de la saison 2016 alors qu'il avait rompu son association avec les 49ers de San Francisco, qui se préparaient à le libérer.

Le quart de 34 ans n'a plus eu d'occasions de jouer dans la NFL, car, selon lui, il a été victime de représailles de la part des propriétaires en raison de ses protestations de la saison précédente. Il a rencontré les Seahawks de Seattle et a tenu des discussions avec les Ravens de Baltimore, mais ce n'est jamais allé plus loin. Il a récemment réaffirmé son souhait de poursuivre sa carrière dans la NFL.

Colin Kaepernick a déposé un grief contre la NFL en 2017 pour collusion de la part de la NFL et de ses propriétaires, procédure qui a pris fin en février 2019 après être parvenu à une entente avec la ligue.

L'ancien finaliste du Super Bowl en 2012 tentera de se tailler un poste pour seconder Derek Carr. Ce dernier a signé, en avril dernier, une prolongation de contrat de trois ans, d’une valeur de 121,5 millions de dollars.

Colin Kaepernick a obtenu 58 départs en 69 parties avec les 49ers de 2012 à 2016. Il a totalisé 12 271 verges de gains par la passe, distribué 72 passes de touché et a été victime de 30 interceptions.