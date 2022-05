L’heure est à la réflexion pour Joe Thornton

Associated Press

Le vétéran joueur de centre, qui vient de compléter sa 24e saison dans la LNH et sa première avec les Panthers de la Floride, a déclaré mercredi qu'il n'a pas encore décidé s'il raccrochera ses patins ou non.

Ma femme m'a posé la question hier soir, a dit Thornton. Et honnêtement, je n'ai pas de plan. C'est plus emballant ainsi. Je suis arrivé ici pour gagner un championnat, et nous avons échoué. Mais les Panthers de la Floride feront partie de l'élite de la ligue pendant longtemps. C'est emballant de faire partie de cette organisation-ci.

La question, c'est de savoir s'il fera toujours partie des plans de l'organisation floridienne l'an prochain.

Jumbo Joe aura 43 ans le 2 juillet prochain. Il était le deuxième joueur actif de la LNH pour l'âge cette saison, après le défenseur des Islanders de New York Zdeno Chara, qui a fêté son 45e anniversaire en mars. Et tout comme Thornton, il a disputé la 24e saison de sa carrière dans le circuit Bettman.

Ce sont deux des quatre joueurs âgés de 40 ans ou plus qui ont joué dans la LNH cette saison. Le gardien des Sabres de Buffalo Craig Anderson était à un mois de souffler sa 41e bougie lorsqu'il a effectué son dernier départ cette saison, et le gardien des Oilers d'Edmonton Mike Smith vient tout juste de faire son entrée parmi les quadragénaires.

Je suis privilégié d'avoir pu jouer aussi longtemps dans cette ligue, a convenu Thornton. Je ne tiens plus rien pour acquis.

Son ex-acolyte des Sharks de San José Patrick Marleau a annoncé sa retraite plus tôt ce mois-ci, après 23 saisons dans la ligue. Marleau a fracassé la marque appartenant à Gordie Howe pour le nombre de matchs disputés dans la LNH, et il a conclu sa carrière avec 1779 parties de saison au compteur.

Thornton a disputé 1714 matchs avec les Sharks, les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto et les Panthers, ce qui lui confère le 6e rang de l’histoire à ce chapitre. Il a récemment plaisanté en déclarant qu'il laisserait le nom de Marleau dans le livre des records.

Thornton a disputé 34 matchs cette saison avec les Panthers, totalisant cinq buts et cinq passes. Il n’a pris part qu’à une rencontre en séries éliminatoires, la dernière, lundi, dans une victoire de 2-0 du Lightning qui complétait le balayage de la série face à leurs rivaux floridiens. Joe Thornton n’a eu droit qu’à 6 min 18 s de temps de jeu.

L’attaquant dit ne pas avoir abordé la traditionnelle poignée de main qui a suivi l’élimination des Panthers comme étant les derniers moments de sa carrière. Je ne me dis jamais ‘’mais si’’, pour être franc. J’essaie d’être dans le moment présent, et voir où tout ça me mène.

Tout le monde aime le côtoyer , a confié l’attaquant des Panthers Anton Lundell. Il est amusant et il aime travailler. Ça témoigne de son amour pour le sport et à quel point il aime jouer, mais surtout à quel point il aime être avec ses coéquipiers.

Je ne pense que du bien de Joe Thornton , a affirmé le directeur général des Panthers Bill Zito.

En saison, Thornton vient au 12e rang de l’histoire avec 1539 points. La majorité des joueurs parmi les 33 premiers ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey. Seuls Thornton, Jaromir Jagr, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby n’ont pas eu droit à cet honneur, et c’est parce qu’ils n’y sont pas admissibles pour le moment.