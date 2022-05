Leylah Annie Fernandez passe aisément au 3e tour à Roland-Garros

La joueuse de 19 ans s’est imposée avec aplomb en deux manches de 6-2, en 1 h 11 min, au deuxième tour, devant la Tchèque Katerina Siniakova.

Contre une spécialiste du double, championne en titre à Paris d’ailleurs, Fernandez a particulièrement excellé en retour de service. Elle a réussi cinq bris en six occasions.

Avec les balles en main, elle a été brisée deux fois, mais elle a néanmoins sauvé 10 balles de bris.

Fernandez a conclu son duel contre la 56e mondiale avec 19 coups gagnants et seulement 10 fautes directes.

La 17e tête de série avait aussi atteint le troisième tour à la porte d'Auteuil en 2020.

À son prochain match, elle affrontera sa compatriote Bianca Andreescu si celle-ci parvient à se défaire de la Suisse Belinda Bencic, 14e mondiale, plus tard mercredi.

Dans la même portion de tableau que les Canadiennes, le parcours de la no 3 mondiale Maria Sakkari, demi-finaliste l'an dernier, s'est arrêté prématurément au 2e tour face à la Tchèque Karolina Muchova, 81e, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4).

La Grecque est le cinquième membre du top 10 féminin qui ne verra pas le troisième tour dans le grand chelem parisien, après les éliminations de Barbora Krejcikova (tenante du titre), Anett Kontaveit, Ons Jabeur et Garbine Muguruza.

Muchova, ancienne N.19 mondiale et demi-finaliste en Australie l'an dernier, confirme sa réputation de coupeuse de têtes, elle qui avait déjà vaincu l'an dernier Naomi Osaka, alors no 2, à Madrid, et la no 1 mondiale Ashleigh Barty à Melbourne.

Au prochain tour, Muchova affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (20e), tombeuse d'Osaka au premier tour.

Raducanu éliminée

Emma Raducanu, championne des Internationaux des États-Unis en 2021, a été éliminée 3-6, 6-1 et 6-1 dès le deuxième tour par la Bélarusse sous bannière neutre Aliaksandra Sasnovich.

La Britannique de 19 ans, 12e mondiale, faisait ses débuts dans le tournoi majeur parisien et disputait seulement le quatrième tournoi du grand chelem de sa carrière.

La précédente confrontation entre les deux joueuses, à Indian Wells en octobre 2021, s'était déjà soldée par une victoire de la joueuse classée 47e à la WTA.

Au prochain tour, Sasnovich sera opposée à l'Allemande Angelique Kerber, gagnante 6-1 et 7-6 (7/2) sur la Française Elsa Jacquemot.