Deux longues balles de Danny Jansen dans un gain des Blue Jays à St. Louis

Il a porté le pointage à 4-0 avec sa claque de trois points en quatrième manche. Alejandro Kirk a réussi un simple et Matt Chapmann a obtenu un but sur balles, avant le quatrième circuit de la saison de Jansen en 2022.

Ce dernier a ajouté un circuit en solo en septième manche. Vladimir Guerrero fils a aussi frappé un coup de canon pour les visiteurs pour porter son total à huit cette saison.

Kevin Gausman (4-3) a blanchi St. Louis en six manches et a retiré huit frappeurs au bâton. Il a accordé quatre coups sûrs, mais aucun but sur balles.

Paul Goldschmidt a inscrit deux des six coups sûrs des Cardinals, qui avaient gagné quatre matchs de suite. Goldschmidt a atteint les sentiers dans un 30e match de suite. C'est la meilleure séquence du genre dans le baseball majeur cette saison.

En trois manches, Jordan Hicks (1-4) a donné quatre points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles.

La légende de la LNH Wayne Gretzky a assisté au match en compagnie du prédisent des Cards, Bill DeWitt.