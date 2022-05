Cayden Primeau place Laval aux commandes de la série contre Rochester

La perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais le gardien s'en est approché lors des deux premiers matchs de la série.

Après avoir bravé la tempête en première période lors d'une victoire de 6-1, dimanche soir, Primeau s'est cette fois illustré pour permettre au Rocket de conserver sa mince avance.

Cayden a fait de gros arrêts en deuxième période, notamment lors des désavantages numériques. Ils ont eu une occasion à la suite d'une passe transversale, mais il a réalisé tout un arrêt. Des arrêts de la sorte, ça te donne de l'énergie et du momentum , a dit l'entraîneur-chef Jean-François Houle.

Le choix de septième tour du Canadien de Montréal en 2017 a enregistré une troisième victoire de suite, et il présente un dossier de 5-1 dans les présentes séries, avec une moyenne de buts accordés de 1,65 et un taux d'efficacité de ,949.

Son brio, qui n'est pas sans rappeler le parcours éliminatoire de Carey Price avec les Bulldogs de Hamilton en 2007, a procuré une avance de 2-0 au Rocket dans cette série finale de la Division nord. La troisième rencontre aura lieu mercredi soir à Rochester.

Primeau n'a cependant pas tout fait seul. Pendant presque toute la soirée, les défenseurs du Rocket ont muselé les jeunes joueurs de talent des Americans, et ils ont fait preuve d'un bon sens d'anticipation avec leur bâton.

Nous jouons notre style de jeu et non celui de l'autre équipe. Nous jouons avec ardeur, nous sommes physiques et leurs meilleurs joueurs n'aiment pas se faire plaquer. Il faut maintenir notre identité. C'est un des meilleurs matchs d'équipe que nous avons joués de l'année. Quand nous commettons des erreurs, Primeau est là pour nous sauver , a dit le défenseur Louie Belpedio, qui a inscrit l'un des trois buts du Rocket.

À lire aussi : Décollage réussi pour le Rocket et Danick Martel contre les Americans

Lucas Condotta et Brandon Gignac ont complété le pointage pour Laval, qui a terminé plusieurs de ses actions au filet malgré la présence des imposants défenseurs des Americans. Les joueurs du Rocket ont également écoulé quatre désavantages numériques grâce à plusieurs tirs bloqués et à un bon travail pour permettre à Primeau de bien voir le jeu devant lui.

Arttu Ruotsalainen a été l'unique buteur des Americans. Après avoir été chassé du premier match de la série, Aaron Dell a obtenu la confiance de l'entraîneur-chef Seth Appert et a bloqué 29 des 32 rondelles dirigées vers lui.

Primeau transporte le Rocket

Le Rocket voulait connaître un meilleur début que lors du premier duel et il a eu le résultat escompté après un peu plus de cinq minutes de jeu.

Acceptant une passe d'Alex Belzile à la pointe, Tory Dello a décoché un tir bas, que Dell a stoppé de la jambière droite. Gignac a cependant bien suivi le jeu et a bondi sur le retour pour pousser la rondelle dans une cage libre.

Comme Primeau l'avait fait la veille pour le Rocket, Dell a sorti quelques lapins de son chapeau devant le filet des visiteurs. Il a notamment utilisé son bouclier pour réaliser un arrêt spectaculaire contre Belzile, à mi-chemin en première période.

La formation de Laval a doublé son avance en profitant d'une contre-attaque à quatre contre deux. Paquette a laissé la rondelle à Belpedio, qui s'amenait en deuxième vague, et le tir du défenseur est passé à la droite de Dell. Le gardien des Americans a peut-être été déconcentré par la glissade du défenseur Jimmy Schuldt.

Le reste de la période a été l'affaire de Primeau. La foule n'a eu d'autre choix que de scander son nom après qu'il eut réalisé deux bijoux d'arrêts devant Ruotsalainen et Lukas Rousek, dans la dernière minute.

Condotta a porté un dur coup aux Americans en faisant scintiller la lumière rouge à mi-chemin en troisième période. Il a sauté sur un retour de tir de Peter Abbandonato pour procurer une avance de 3-0 aux siens.

Ruotsalainen a déjoué Primeau alors que les Americans avaient retiré leur gardien à la faveur d'un sixième attaquant, mais c'était trop peu, trop tard.