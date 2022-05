Shapovalov éliminé d’entrée à Roland-Garros

Face au prodige Holger Rune au premier tour, le gaucher n’a longtemps tenu qu’un simple rôle de figurant sur le petit court numéro 12, bousculé 6-3, 6-1 et 7-6 (7/4) par le 40e au classement de l’ATP.

Plus constant et plus précis, le Danois de 19 ans s’est aisément imposé en fond de terrain contre un rival qui peinait à trouver ses marques sur l’ocre. La performance du Canadien était à des années-lumière de celle qui lui a permis de battre Rafael Nadal à Rome plus tôt en mai.

Pourtant, en première manche, il a eu la première occasion de prendre l’ascendant sur son rival, mais il a bousillé une balle de bris à 2-1.

Dès le jeu suivant, Rune n’a pas raté sa chance et a profité du jeu inconstant de son rival pour lui subtiliser son service. Après avoir manifesté son désaccord avec l’arbitre au sujet d’une décision d’un juge de ligne, Shapovalov a semblé perdre sa concentration, parfois fragile.

Rune a de nouveau brisé le service du gaucher pour clore la manche au cours de laquelle Shapovalov a frappé 8 coups gagnants, mais a surtout commis 16 fautes directes.

La deuxième manche a été encore plus à l’avantage du Danois qui s’est imposé en 20 minutes à peine.

Encore une fois, le ratio de 5 coups gagnants contre 16 fautes directes a fait mal à Shapovalov. Pendant ce temps, Rune remportait la manche en ne réussissant que trois coups gagnants.

L'Ontarien a montré un peu d'orgueil en fin de troisième manche. Après avoir cédé son service à zéro, il a sauvé une balle de match avant de briser son rival pour la première fois du match pour créer l’égalité à 5-5.

Or, au bris d’égalité, Shapovalov a de nouveau manqué de précision, notamment en coup droit. Au total, il a conclu sa journée de travail avec un ahurissant total de 53 fautes directes contre seulement 27 coups gagnants, une fraction nettement insuffisante pour espérer l’emporter.

Dès la fin du match, la pluie s’est mise à tomber. Une pause aurait pu être bénéfique au Canadien, mais il n’a pas été en mesure de prolonger le match au-delà des trois manches minimales.

En quatre présences à Paris, le 15e joueur mondial a franchi le premier tour à seulement deux reprises et n’a jamais accédé au troisième.

Holger Rune, lui, semble apprécier le tournoi parisien, qu’il a d’ailleurs remporté chez les juniors en 2019.

Medvedev avance

Plus tôt, le no 2 mondial Daniil Medvedev a réussi son entrée une semaine après son retour de blessure, en surclassant l'Argentin Facundo Bagnis, 103e joueur mondial, 6-2, 6-2, 6-2.

Si sa défaite sèche à Genève face à Richard Gasquet avait inquiété sur la condition du Russe, opéré d'une hernie, son match plus que maîtrisé --en témoignent ses 35 coups gagnants-- a rassuré mardi.

Ce n'est que la deuxième fois que l'éphémère no 1 mondial (trois semaines), passe le premier tour de Roland-Garros comme il en a lui-même plaisanté sur le court.

J'adore Roland, enfin surtout depuis l'année dernière (quand il avait atteint les quarts de finale, ndlr), a ironisé dans son français impeccable le Russe, qui n'a jamais gagné un tournoi sur terre battue.

Moins à l'aise sur la terre battue parisienne où il s'est incliné quatre fois au premier tour en six participations, Medvedev est en plus resté deux mois hors des courts en raison d'une opération chirurgicale pour soigner une légère hernie .