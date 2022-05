Le Lightning élimine les Panthers en quatre matchs et passe en finale d’association

Pat Maroon et Ondrej Palat, dans un filet désert, ont noirci la feuille de pointage pour le Lightning.

Tampa Bay, double champion en titre de la Coupe Stanley, a ainsi rejoint les Islanders de New York et le Canadien de Montréal dans le club sélect des concessions qui ont gagné au moins 10 séries éliminatoires consécutives. Il tente de devenir la première concession à gagner la coupe Stanley trois années d'affilée en 40 ans, et affrontera en série finale de l'Est l'équipe gagnante du duel entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a repoussé les 49 tirs dirigés vers lui, signant du même coup son premier jeu blanc des présentes séries éliminatoires.

Vasilevskiy, qui a abordé le match de lundi soir en ayant concédé un seul but à chacune de ses quatre sorties précédentes, n'a accordé qu'un seul but lors de ses sept derniers départs dans un match qui a scellé l'issue d'une série.

Son adversaire, Sergei Bobrovsky, a effectué 23 arrêts devant la cage des Panthers, la meilleure équipe de la LNH en saison régulière.

Les hommes de Jon Cooper ont travaillé fort avant de finalement pouvoir ouvrir la marque.

Alex Killorn, en milieu de deuxième période, puis Nikita Kucherov, à peine 48 secondes plus tard, ont vu leur filet respectif être refusé par les arbitres après la reprise vidéo.

C'est finalement Maroon qui a inscrit le Lightning au tableau, à 6:16 du troisième tiers. Il s'agissait de son deuxième filet des séries éliminatoires, et le vétéran Zack Bogosian a récolté une passe sur la séquence.

Tandis que les dernières minutes du match s'écoulaient, les Panthers ont bénéficié d'une supériorité numérique, gracieuseté de Palat. Ce dernier a écopé d'une pénalité pour avoir retardé le match en expédiant la rondelle dans les gradins, alors qu'il tentait de dégager son territoire.

Les hommes de l'entraîneur-chef Andrew Brunette ont frappé à la porte de Vasilevskiy à quelques reprises, sans jamais pouvoir le déjouer.

Puis, Cirelli a sauté sur une rondelle libre et dégagé son territoire. Palat, qui venait tout juste de sortir du cachot, a récupéré le caoutchouc dans le territoire des Panthers avant de le tirer dans un filet désert, avec 23 secondes à faire au match.

Les Panthers étaient officiellement en vacances. Ils sont ainsi devenus les premiers lauréats du trophée des Présidents à être balayés par les champions en titre de la Coupe Stanley en séries éliminatoires depuis que les Oilers d'Edmonton ont donné un coup de balai aux Flames de Calgary, en route vers la conquête du titre de la LNH en 1988.