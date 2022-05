Convention collective dans la LCF: Muamba attend le résultat du vote

En tant que membre de l'exécutif de l'Association des joueurs de la LCF, la proposition de convention collective conclue la semaine dernière entre le syndicat et la LCF a le soutien d'Henoc Muamba.

Mais si ce n'est pas suffisant pour être ratifié par une majorité des membres du syndicat, le secondeur des Argonauts est prêt à retourner à la table de négociation en leur nom.

Étant également représentant d'équipe et vice-président du syndicat, j'essaie d'avoir une bonne idée de la salle, a dit Muamba par téléphone lundi. Ces derniers jours, j'ai eu plusieurs conversations intéressantes avec de nombreuses personnes.

La chose la plus difficile pour un comité est que vous devez être en mesure d'avoir une représentation, mais vous voulez aussi avoir une bonne idée des gars dans le vestiaire. Vous voulez avoir une bonne communication avec eux afin de pouvoir les représenter le mieux possible. Si les choses changent, vous devez être capable de vous adapter rapidement.

Les deux équipes ont conclu une entente provisoire de sept ans mercredi, quatre jours après que les joueurs de sept des neuf équipes se soient mis en grève.

Il ne s'agissait que du deuxième arrêt de travail dans l'histoire de la ligue et du premier depuis 1974.

L'exécutif a recommandé l'acceptation de l'accord, qui prévoit des augmentations du plafond salarial de la LCF (100 000 $ par an à partir de l'année prochaine) et du salaire minimum (de 65 000 $ à 75 000 $ d'ici 2027). Il comprend également une formule de partage des revenus pour les joueurs et leur donne la possibilité d'avoir la dernière année de leurs contrats garantis jusqu'à 50 %.

L'entente appelle à un retour aux entraînements avec protection et étend la couverture médicale des joueurs retraités à cinq ans, par rapport à trois.

L'accord prévoit également que le nombre de partants canadiens passe de sept à huit, mais cela inclurait un Canadien nationalisé - un Américain qui a passé cinq ans dans la LCF ou au moins trois avec la même équipe.

De plus, trois autres Canadiens nationalisés pourraient jouer jusqu'à 49% des jeux, en attaque ou en défense.

Cela fait beaucoup sourciller. S'il n'y a pas de ratification, l'AJLCF devrait retourner à la table de négociation avec la ligue, créant plus d'incertitude.

Les matches préparatoires doivent commencer vendredi, avec deux de ceux-ci.

Muamba a déclaré que les joueurs de certaines équipes, dont Toronto, ont déjà voté sur l'accord.

Les prochains jours vont être cruciaux pour pouvoir avoir une bonne idée des gars, que cet accord reste ou que nous devions changer des choses, a déclaré Muamba. Je serais plus qu'heureux de retourner à la table si ce n'est pas ratifié, mais si c'est le cas, alors nous savons que les gars sont heureux. J'attends simplement les résultats.

Muamba estime que l'accord est bon et couvre de nombreuses bases pour les joueurs.

Je pense que c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde à différentes étapes de leur carrière, a-t-il dit. Cependant, ce que je pourrais percevoir comme bon, jusqu'à ce que j'aie une conversation approfondie à ce sujet avec quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'il me fera savoir exactement ce qu'il ressent la communication est toujours la chose la plus importante.