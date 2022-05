Décollage réussi pour le Rocket et Danick Martel contre les Americans

Danick Martel voulait faire la différence pour le Rocket de Laval. On peut dire qu'il a tenu promesse lors du premier match de la série contre les Americans de Rochester.

Martel s'est occupé de l'attaque en faisant bouger les cordages à quatre reprises, et le Rocket a écrasé les Americans 6-1, dimanche soir, devant une foule survoltée à la Place Bell.

Le Rocket a donc pris les commandes de la série finale de la Division nord. Le deuxième affrontement se tiendra lundi soir, à Laval.

Blessé lors du match ultime de la série contre le Crunch de Syracuse, mardi, on ne savait pas si Martel allait être de la partie pour ce premier duel face aux Americans.

« C'est sûr que c'est plaisant. Ça n'arrive pas souvent des performances de la sorte. La rondelle m'a suivi partout. J'ai essayé de la donner quelques fois pour ne pas avoir l'air égoïste. Mon cas était incertain, mais c'est sûr que je voulais participer à ce match. Je suis entré dans la rencontre et j'ai essayé de faire la différence. » — Une citation de Danick Martel, attaquant du Rocket de Laval

Le match de Martel et de son équipe aurait pu être bien différent, n'eût été les arrêts spectaculaires de Cayden Primeau. Le gardien de 22 ans a stoppé 31 tirs et s'est notamment signalé en première période devant les espoirs de premier plan JJ Peterka et Peyton Krebs.

Primeau a fait les arrêts clés en début de match et, par la suite, nous avons pris le dessus. Nous avons joué un fort match en défense. Tout le monde parle de l'attaque du Lightning de Tampa Bay, mais c'est vraiment la défense qui lui donne des victoires, a analysé l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. Les Americans forment une bonne équipe et nous les avons étudiés un peu trop en première période.

Nate Schnarr a récolté un but et une passe, tandis que Cédric Paquette a complété le pointage pour Laval. Sami Niku a participé à deux buts des siens.

Dans les derniers instants de la rencontre, le jeune défenseur Mattias Norlinder a été frappé dans l'angle mort par Ben Holmstrom. Son état de santé sera évalué par les médecins.

Les Americans n'ont d'ailleurs pas hésité à franchir la limite de la légalité au troisième vingt. Le défenseur Nick Boka, qui n'est pas reconnu pour ses talents offensifs, a cherché un client à quelques reprises.

Ça fait partie des séries, mais ce joueur-là en particulier était sur la glace à toutes les deux présences. C'est malheureux que ça se soit terminé comme ça , a indiqué Houle, lançant peut-être une petite flèche à l'entraîneur-chef des Americans, Seth Appert.

Dans le camp des Americans, Peterka y est allé de son cinquième but depuis le début des séries. Le gardien Aaron Dell a accordé 4 buts sur 20 tirs. En relève, Michael Houser a stoppé 16 des 18 rondelles dirigées vers lui.

L'attaque explose

Primeau a donné le ton à la rencontre en se dressant devant Peterka au terme d'une échappée et a joué de chance quand Jack Quinn a glissé la rondelle entre ses jambières, mais hors cible.

Le gardien du Rocket a ensuite conjugué ses efforts avec le défenseur Xavier Ouellet pour voler un but certain à Krebs. L'attaquant de 21 ans s'est d'abord buté à la jambière droite de Primeau et lorsqu'il a contourné le filet pour loger le disque dans une cage déserte, c'est Ouellet qui l'attendait en plongeant.

Les Americans ont pris leur revanche en ouvrant le pointage avec 3 min 19 s à écouler à la première période. Peterka est revenu au haut du cercle droit et a décoché un tir qui a surpris Primeau par-dessus le bras droit.

Dell a repoussé un tir à bout portant d'Alex Belzile, après une mise en jeu dans le territoire des Americans, mais quelques instants plus tard, Martel a habilement fait dévier un lancer de Brandon Gignac pour niveler la marque. La rondelle a touché le poteau à la gauche de Dell, celui au fond du filet et celui à la droite du gardien, avant de revenir devant. La reprise vidéo a confirmé le but.

Le Rocket a explosé en attaque avec une poussée de trois buts en un peu plus de six minutes au deuxième tiers. Martel a d'abord donné les devants à son équipe en sautant sur son propre retour. Sur la séquence, Paquette a fait du bon travail pour déranger Dell devant son demi-cercle.

Rafaël Harvey-Pinard a ensuite servi une feinte habile à Mark Alt, avant d'offrir une passe soulevée sur la lame du bâton de Paquette, qui n'a pas raté l'occasion en or.

Après la bataille à la ligne bleue, Belzile m'a dit que j'avais du temps et j'ai remarqué que le défenseur avait un mauvais écart. Je savais que je pouvais feinter, et c'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite fait la passe à Cédric sans penser , a observé Harvey-Pinard.

Martel a provoqué une pluie de casquettes moins de trois minutes plus tard lorsqu'il a chassé Dell du match grâce à un tir des poignets par-dessus la mitaine du gardien.

Les Americans ont joué des épaules au troisième vingt, mais ont aussi été indisciplinés. Martel en a profité pour conclure sa soirée de rêve en déjouant Houser avec un tir sur réception.