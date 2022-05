En avance, Bianca Andreescu interrompue par la pluie à Paris

Le match de premier tour de Bianca Andreescu aux Internationaux de France a été interrompu par la pluie, lundi. L'Ontarienne menait dans son duel avec la Belge Ysaline Bonaventure, 168e au classement mondial, 3-6, 7-5 et 3-0 avant la pause forcée.

Andreescu, 72e au classement mondial, s'apprêtait à servir à un point de remporter le 4e jeu de la troisième manche quand la pluie a forcé les deux joueuses à retourner au vestiaire après 1 heure 51 minutes de travail.

La Canadienne avait mal commencé le match, perdant la première manche 3-6 après avoir une remontée irrésistible de la Belge, issue de la phase qualificative, de 0-2 à 4-2. Bonaventure a conclu la manche initiale 6-3 en 39 minutes.

Dans la manche médiane, Bonaventure a d'abord mené 3-1, puis 5-3 et est passé à deux points du match. Mais Andreescu a brisé le service de son adversaire au 10e jeu pour provoquer l'égalisation à 5-5.

Ysaline Bonaventure dans son match de premier tour Photo : Getty Images / Adam Pretty

Un jeu blanc lui a ensuite permis de remporter la deuxième manche 7-5 en et pousser Bonaventure à disputer une troisième manche en 54 minutes.

Dans la troisième manche, Andreescu a élevé son niveau de jeu, et a enchaîné les points. Elle a brisé le service de la Belge au 1er et au 3e jeux pour prendre les devants 3-0. Au retour de la pause forcée, l'Ontarienne servira pour remporter le 4e jeu et mener 4-0.

Si Andreescu l'emporte, elle affrontera au deuxième tour la Suisse Belinda Bencic, 14e au monde.

Tous les matchs ont été suspendus, sauf ceux programmées sur le court central.

Swiatek en coup de vent

La no 1 mondiale Iga Swiatek a fait un passage éclair sur le court Philippe-Chatrier en balayant dans son match de premier tour l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, issue de la phase qualificative, 6-2 et 6-0 en 54 minutes.

Sous le toit fermé du court central, pour échapper à la pluie parisienne, Swiatek a imposé son rythme étouffant et n'a jamais laissé respirer Tsurenko. Dans la première comme dans la deuxième manche, elle s'est échappée 3 jeux à 0 en moins de dix minutes.

En face, Tsurenko n'a inscrit que dix points dans la manche initiale, et douze dans la seconde.

C'était la 29e victoire d'affilée de Swiatek.

Je travaille chaque jour pour être concentrée à 100% sur mon tennis et pas sur les statistiques, pour rester dans ma bulle. C'est ce que j'ai fait ces dernières semaines, et que je vais essayer de continuer à faire ici , a-t-elle expliqué après son match.

Au deuxième tour, Iga Swiatek affrontera la gagnante du match entre l'Américaine Alison Riske et l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Fragile, Osaka éliminée

Naomi Osaka, 38e au monde, s'est inclinée dès le premier tour face à l'Américaine Amanda Anisimova en deux manches de 5-7 et 4-6, lundi.

La joueuse japonaise de 24 ans, souffrant d'un tendon d'Achille, ne bénéficiait pas de la protection qu'ont les têtes de série et avait hérité d'un tirage difficile avec Anisimova (no 28), demi-finaliste à Paris en 2019.

Moins à l'aise sur terre battue que sur dur, Osaka n'avait joué que deux matches sur cette surface cette saison en raison de douleurs au tendon d'Achille gauche, qu'elle a manipulé plusieurs fois lors du match.

Il n'y a pas moyen que je ne joue pas ce tournoi , avait-elle expliqué à la presse vendredi, quitte à prendre des antidouleurs .

Sans doute diminuée, Osaka a souffert au service (45% de réussite sur sa première balle). Ses huit doubles fautes, dont deux dans son dernier jeu de service de la première manche, celui du bris définitif pour Anisimova, l'ont aussi beaucoup pénalisée comme ses fautes directes (29).

La Japonaise a malgré tout quitté le court, le visage souriant. Le souvenir de son passage houleux à Paris en 2021 est encore douloureux.

Je ne vais pas mentir. J'étais très inquiète de revenir ici. Inquiète qu'il y ait des gens que j'ai, disons, froissés et de tomber sur eux , avait-elle expliqué vendredi. Mais globalement, tout le monde a eu une réaction positive, je crois , avait-elle ajouté.

Résultats du premier tour: