Premier jour et première surprise à Roland-Garros : Jabeur éliminée

La Tunisienne Ons Jabeur, no 6 au classement mondial, a été éliminée dès le premier tour des Internationaux de France par la Polonaise Magda Linette (52e) en trois manches, dimanche.

La Polonaise Magda Linette (52e) l'a emporté 3-6, 7-6 (7/4) et 7-5, en un peu moins de deux heures et demie, dimanche.

Ons Jabeur était l'une des favorites des Internationaux de France après un printemps fructueux, forte d'un titre à Madrid, d'une finale à Rome, son meilleur classement WTA, et l'athlète ayant le plus de victoires sur terre battue (17 pour 3 défaites) cette saison.

Sur le terrain Philippe-Chatrier, Jabeur a d'abord connu une première manche tranquille, après un bris rapide, mais son adversaire s'est accrochée dans la deuxième manche. La Tunisienne, au contraire, a progressivement perdu le fil, et son calme, au cours de la rencontre.

Plus le match avançait, plus elle donnait l'impression de se précipiter et de se débarrasser de la balle.

Jabeur a perdu les cinq derniers points du match, dont un sur un smash resté de son côté du filet, alors qu'elle menait 40-0.

J'ai joué tellement de matchs difficiles contre Ons que je savais pas à quoi m'attendre. Il fallait que je sois concentrée et que je me batte sur chaque point pour la déstabiliser , a expliqué Linette, soignée à une jambe après la première manche.

L'athlète tunisienne ne s'était pas inclinée au premier tour dans un tournoi du grand chelem depuis près de trois ans (Wimbledon 2019).

À Madrid au début de mai, Ons Jabeur était devenue la première joueuse arabe à remporter un tournoi WTA 1000, l'équivalent des tournois Masters 1000 du circuit ATP, la catégorie la plus relevée après les tournois du grand chelem.

À Rome la semaine suivante, elle s'était également hissée jusqu'en finale, où seule la no 1 au monde Iga Swiatek avait pu la stopper.