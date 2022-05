Leylah Annie Fernandez se ressaisit et gagne son match de premier tour à Paris

La Québécoise Leylah Annie Fernandez est tombée sur un os, dimanche, en la personne de la Française Kristina Mladenovic, 107e au monde. La tête de série no 17 a dû travailler fort pour l'emporter en deux manches lors de son match de premier tour aux Internationaux de France.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Fernandez l'a emporté 6-0 et 7-5, mais ce ne fut pas une promenade du dimanche.

Face à une adversaire fébrile, peut-être nerveuse, la Québécoise a d'abord remporté la première manche 6-0 en 30 minutes.

Mais Mladenovic s'est ressaisie en deuxième manche, et, portée par le public, a brisé Fernandez trois fois pour mener 5-3.

Déstabilisée, Fernandez s'est défendue avec vigueur. Elle a remporté les 4e et 9e jeux (en sauvant deux balles de manche) pour réduire l'écart.

Fernandez a ensuite stoppé l'hémorragie en brisant le service de son adversaire au 10e jeu pour créer l'égalité 5-5.

Elle a conclu la rencontre sur sa première balle de match en brisant le service de la Française au 12e jeu. Une victoire en deux manches de 6-0 et 7-5 en 1 h 24 min, sans doute un sérieux avertissement.

Leylah Annie Fernandez affrontera au prochain tour la Tchèque Katerina Siniakova, 56e au monde, âgée de 26 ans.

Une autre Canadienne était en action dimanche à Paris. Rebecca Marino, de Vancouver et issue des qualifications, a été battue par la 18e tête de série Coco Gauff. L'Américaine l'a emporté en deux manches de 7-5 et 6-0.

Lundi, Bianca Andreescu affrontera la Belge Ysaline Bonaventure, 168e au classement mondial.

Premier jour, premières surprises

La Tunisienne Ons Jabeur, no 6 au classement mondial, a été éliminée dès le premier tour par la Polonaise Magda Linette (52e) en trois manches, dimanche.

Ons Jabeur battue au premier tour des Internationaux de France Photo : Getty Images / Ryan Pierse

La Polonaise l'a emporté 3-6, 7-6 (7/4) et 7-5, en un peu moins de deux heures et demie, dimanche.

Ons Jabeur était l'une des favorites des Internationaux de France après un printemps fructueux, forte d'un titre à Madrid, d'une finale à Rome, son meilleur classement WTA, et l'athlète ayant le plus de victoires sur terre battue (17 pour 3 défaites) cette saison.

Sur le terrain Philippe-Chatrier, Jabeur a d'abord connu une première manche tranquille, après un bris rapide, mais son adversaire s'est accrochée dans la deuxième manche. La Tunisienne, au contraire, a progressivement perdu le fil, et son calme, au cours de la rencontre.

Plus le match avançait, plus elle donnait l'impression de se précipiter et de se débarrasser de la balle.

Jabeur a perdu les cinq derniers points du match, dont un sur un smash resté de son côté du filet, alors qu'elle menait 40-0.

J'ai joué tellement de matchs difficiles contre Ons que je savais pas à quoi m'attendre. Il fallait que je sois concentrée et que je me batte sur chaque point pour la déstabiliser , a expliqué Linette, soignée à une jambe après la première manche.

L'athlète tunisienne ne s'était pas inclinée au premier tour dans un tournoi du grand chelem depuis près de trois ans (Wimbledon 2019).

À Madrid au début de mai, Ons Jabeur était devenue la première joueuse arabe à remporter un tournoi WTA 1000, l'équivalent des tournois Masters 1000 du circuit ATP, la catégorie la plus relevée après les tournois du grand chelem.

À Rome la semaine suivante, elle s'était également hissée jusqu'en finale, où seule la no 1 au monde Iga Swiatek avait pu la stopper.

Muguruza sortie

Autre déception dominicale : l'élimination de l'Espagnole Garbine Muguruza, 10e au monde et gagnante des Internationaux de France en 2016.

Elle a été battue au premier tour par l'Estonienne Kaia Kanepi (46e) en trois manches.

Kanepi, 36 ans, l'a emporté 2-6, 6-3, 6-4, et affrontera au deuxième tour la Brésilienne Beatriz Haddad (48e).

L'Estonienne avait atteint les quarts de finale des Internationaux d'Australie en janvier et des Internationaux de France en 2008 et en 2012.

