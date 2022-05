Les Oilers remportent le deuxième match de la série face aux Flames

Les Flames ont à nouveau frappé tôt dans le match. Le défenseur Michael Stone a déjoué Mike Smith à l’aide d’un puissant lancer frappé après seulement trois minutes et deux secondes de jeu.

Trois minutes plus tard, Calgary doublait son avance grâce à Brett Ritchie.

Les Oilers se sont mis à menacer à mi-chemin de l’engagement, mais Jacob Markstrom s’est dressé devant eux.

Duncan Keith a complété un jeu de Connor McDavid avec un tir précis à la gauche de Markstrom pour réduire l’avance des locaux.

Edmonton pensait bien avoir nivelé le pointage quand Zach Hyman a poussé la rondelle sous le gardien des Flames, mais l’arbitre, qui avait perdu la rondelle de vue, a sifflé l’arrêt de jeu avant que le disque ne traverse la ligne, le but n’a donc pas été accordé.

Les Oilers ont marqué deux fois lors du deuxième tiers après que Tyle Toffoli ait donné les devants aux Flames 3-1.

Connor McDavid s’est présenté devant Markstrom et l’a déjoué de quelques feintes, puis Evan Bouchard, lors d’un avantage numérique a nivelé la marque.

Quelques instants avant le but de McDavid, Leon Draisaitl pensait bien avoir marqué, mais les Flames ont demandé la reprise et ont eu gain de cause. On a jugé que le capitaine des Oilers avait causé de l’obstruction sur le gardien.

C'est lors d'une infériorité numérique que les Oilers se sont emparés de l'avance pour une première fois depuis le début de la série. Ryan Nugent-Hopkins a servi une passe précise à Zach Hyman qui s'est échappé et s'est présenté seul devant Jacob Markstrom, qu'il a déjoué.

Puis, c'était au tour de Leon Draisaitl de se retrouver seul devant le gardien des Flames, qu'il a déjoué aussi.

Douze - six

Les Oilers ont opté pour la formule douze attaquants et six défenseurs. Lors des trois derniers matchs, ils avaient choisi de jouer avec sept défenseurs et onze attaquants.

Kris Russell a été laissé de côté et Warren Foegele a retrouvé sa place au sein de la formation.

Rappelés plus tôt cette semaine de Bakersfield, à la suite de l’élimination de l’équipe, les jeunes Philip Broberg et Dylan Holloway ont participé à l’échauffement d’avant-match des Oilers.

Du côté des Flames, le défenseur Christopher Tanev a raté une troisième rencontre consécutive.