Rick Bowness ne sera pas de retour à la barre des Stars

Les Stars de Dallas ont annoncé que Rick Bowness ne sera pas de retour comme entraîneur-chef, alors que son contrat arrivait à échéance. Les contrats de ses adjoints John Stevens, Derek Laxdal et Todd Nelson ne seront pas renouvelés.

Bowness était entraîneur-chef des Stars depuis octobre 2020, après avoir été entraîneur adjoint de l'équipe depuis la saison 2018-19 et entraîneur-chef par intérim depuis le 10 décembre 2019. Il a guidé les Stars jusqu'en finale de la Coupe Stanley en septembre 2020, quand ils ont perdu en six matchs face au Lightning de Tampa Bay.

Après de longues discussions avec mon épouse Judy, nous croyons qu'il est plus favorable de céder notre place et laisser la chance à l'organisation d'aller dans une autre direction au poste d'entraîneur-chef , a dit Bowness dans un communiqué.

En 176 matchs de saison sous Bowness, les Stars ont compilé un dossier de 89-62-25. Ils ont terminé au quatrième rang de la Division centrale cette saison, puis ont été éliminés en sept parties par les Flames de Calgary dès le premier tour des séries.

Rick est l'un des individus les plus respectés et adorés ayant été entraîneur dans la LNH, a dit le directeur général des Stars, Jim Nill. Son engagement et son dévouement envers le hockey, et l'impact qu'il a eu sur d'innombrables joueurs, entraîneurs et employés de soutien pendant ses cinq décennies dans la ligue sont sans égal.

Bowness, 67 ans, compte 2562 matchs à son palmarès derrière le banc d'une équipe de la LNH comme entraîneur-chef ou adjoint, un sommet dans l'histoire du circuit. Il est l'un des trois entraîneurs dans l'histoire de la ligue à avoir occupé le poste d'entraîneur-chef lors de cinq décennies différentes, avec les membres du Temple de la renommée Scotty Bowman et Pat Quinn.