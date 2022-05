Nurse, Subban et Getzlaf sont les finalistes pour le trophée King Clancy

Les défenseurs P.K. Subban, des Devils du New Jersey, et Darnell Nurse, des Oilers d'Edmonton, de même que le centre des Ducks d’Anaheim Ryan Getzlaf sont les finalistes pour le trophée King Clancy, remis annuellement au joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui démontre un leadership hors pair tant sur la patinoire qu'à l'extérieur et qui s'implique de façon exceptionnelle au sein de sa communauté.

Nurse est ambassadeur pour les organismes caritatifs canadiens Free Play for Kids et Right to Play, qui permettent aux enfants issus de milieux défavorisés d'avoir la chance de pratiquer le hockey dans un environnement sécuritaire, accessible et inclusif sans coût pour eux ou leur famille.

En 2021, il a créé la bourse d'études d'excellence Darnell Nurse en partenariat avec l'école secondaire St. Thomas, son alma mater à Hamilton, qui permet à deux étudiants de recevoir une bourde d'une valeur de 40 000 $ chacun.

Subban, un finaliste à cet honneur pour une troisième saison d'affilée et la quatrième fois de sa carrière, s'est engagé à amasser 10 millions de dollars en sept ans au profit de l'Hôpital de Montréal pour enfants en 2015. Il a aussi fondé le programme en 2016 alors qu'il jouait avec les Predators de Nashville. Ce programme cherche à resserrer les liens entre les forces de l'ordre et la jeunesse locale.

En mars, il a remis un million de dollars afin de soutenir Le Spot, une clinique de santé mentale à Montréal, et a égalé des dons à hauteur de 100 000 $ afin d'aider les patients ukrainiens atteints de cancer qui sont venus au pays pour y suivre des traitements qui allaient leur sauver la vie.

Getzlaf, qui s'est retiré à la fin de la saison, a passé toute sa carrière de 17 saisons à Anaheim, agissant comme capitaine lors des 12 dernières. Il a contribué à créer le programme Learn to Play des Ducks d'Anaheim, qui permet à des joueurs qui pratiquent le hockey pour la première fois de patiner avec de l'équipement et de recevoir des conseils, tout ça gratuitement.

Le gardien Pekka Rinne a remporté le trophée King Clancy la saison dernière. Il a annoncé sa retraite le 13 juillet 2021 après avoir passé la totalité de sa carrière de 15 saisons dans la LNH avec les Predators.

Les vainqueurs des trophées 2022 de la LNH seront dévoilées pendant les finales d'association ou la finale de la Coupe Stanley.