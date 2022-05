Andre De Grasse veut battre le record canadien de Bruny Surin et de Donovan Bailey

C'est ce qu'a expliqué vendredi à l'agence AFP le champion olympique du 200 m et médaillé de bronze sur 100 m.

Je suis toujours très motivé. J'ai cet objectif de battre le record canadien de Donovan Bailey sur 100 mètres , a indiqué De Grasse à l'aube de disputer le 100 m de la rencontre de la Diamond League de Birmingham au Royaume-Uni, samedi.

Sept fois médaillé olympique, l'athlète de 27 ans a conquis l'or du 200 m, l'argent du relais 4x100 m et le bronze du 100 m aux Jeux de Tokyo de 2021.

Le record canadien du 100 m (9 sec 84/100) est détenu ex aequo par le champion olympique de 1996 Donovan Bailey et par le vice-champion du monde de 1995 et de 1999 Bruny Surin.

Andre De Grasse avait couru le 100 m en 9 sec 89/100 au Japon pour monter sur le podium olympique.

Il a déjà couru le 100 m en 9 sec 69/100 en 2017, mais avec un vent trop favorable (4,8 m/s) pour que le chrono soit homologué.