Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur originaire du Soudan ayant étudié en Grande-Bretagne, a travaillé 13 ans pour développer cette technologie.

Il assure qu'elle est aussi durable que possible , et ajoute qu'elle permet de protéger les joueurs des blessures, de préserver le gazon, d'éliminer l'humidité ambiante et les odeurs corporelles dans les tribunes.

En été, le thermomètre peut atteindre 50 degrés dans le petit État du Golfe. En hiver, les températures sont plus clémentes, oscillant entre 20 et 30 degrés en moyenne en novembre et 15 et 25 degrés en décembre.

Climatiser un stade n'est pas une nouveauté, aux États-Unis notamment, mais les systèmes développés par Saud Abdulaziz Abdul Ghani sont estimés plus durables de 40 % que les techniques existantes , affirment les organisateurs du Mondial.

Il croit qu' à l'avenir, pour la sécurité des joueurs, les stades climatisés deviendront plus la norme , notamment lors de la Coupe du monde de 2026 aux États-Unis et au Mexique.

Cette dépense d'énergie supplémentaire est-elle justifiable d'un point de vue écologique?

La climatisation des stades est alimentée par une ferme de panneaux solaires, et nous avons la meilleure isolation thermique, les meilleurs capteurs, afin d'utiliser la juste dose d'énergie dans chaque zone. Nous ne faisons pas d'excès , affirme Saud Abdulaziz Abdul Ghani.

Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de climatisation dans des stades quand il y a du chauffage dans d'autres , affirme pour sa part l'architecte français Pierre Ferret.

Ça dépend aussi de la façon dont on climatise, précise M. Ferret. Si on le fait avec du gaz ou du pétrole, ce n'est pas vertueux. Avec des panneaux photovoltaïques, c'est mieux.

Russell Seymour, PDG de BASIS, association britannique pour le sport durable, c'est le message véhiculé par la climatisation d'un espace à ciel ouvert qui cause problème.

Alors que l'heure est aux économies d'énergie, dans les bureaux climatisés, par exemple, les gens veulent souvent ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air , rappelle-t-il.

Chaque stade de la Coupe du monde est différent, sa climatisation l'est donc également.

Dans les gradins de 40 000 places du stade Al-Janoub, qui accueillera sept matchs, le système de climatisation est inspiré de... la Ford Mondeo, qu'il a étudiée pendant son doctorat.

Le stade Al-Janoub à Doha Photo : Getty Images / KARIM JAAFAR

La forme plane du bâtiment empêche l'infiltration du vent et permet la formation d'une bulle d'air rafraîchi autour de 21 degrés, déshumidifié et purifié, sortant de petites bouches d'aération sous les fauteuils des spectateurs ainsi que de buses plus grandes au bord du terrain.

Cet air forme une couche d'environ deux mètres au-dessus des tribunes, qui descend, traverse le terrain et remonte vers les tribunes , détaille l'ingénieur.

Ensuite, on reprend une partie de l'air froid, on le purifie et on le refroidit à nouveau au contact d'une eau très froide qui circule en circuit fermé, comme le radiateur de refroidissement d'une voiture, puis on le repousse dans les tribunes et sur le terrain, avec une intensité modulable dans chaque zone, selon son exposition au soleil par exemple.

Saud Abdulaziz Abdul Ghani dans le stade Al-Janoub de Doha Photo : Getty Images / KARIM JAAFAR

Ainsi, le stade Al-Janoub sera refroidi deux heures avant un match et jusqu'au coup de sifflet final.

Saud Abdulaziz Abdul Ghani invite les experts à venir vérifier ses promesses écologiques et ajoute que cette technologie n'a pas été brevetée. Elle est donc utilisable gratuitement à tout moment, y compris hors des stades.

Elle a d'ailleurs été mise en œuvre dans un centre commercial à ciel ouvert à Doha ou encore une ferme de l'émirat.