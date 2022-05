Chloe Primerano, première patineuse repêchée dans le hockey junior canadien

Primerano est la première femme choisie au repêchage de la Ligue de l'Ouest et la quatrième femme sélectionnée lors d’un repêchage dans le hockey junior majeur canadien. Trois gardiennes de but l’ont précédée : dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Charline Labonté a été choisie par le Titan d’Acadie-Bathurst en 1999, puis Jenny Lavigne par l'Océanic de Rimouski en 2002, et Taya Currie a été repêchée par le Sting de Sarnia, de la Ligue de l’Ontario, en 2021.

Avec l’équipe U-15 du Burnaby Winter Club, l’athlète de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a amassé 2 buts et 17 mentions d’aide en 30 matchs.

Elle sait bien bouger la rondelle et demeure calme lorsque mise sous pression par l’échec-avant de l’adversaire, a souligné le directeur des opérations hockey de la Ligue de l’Ouest, Taylor Green. Elle donne des passes précises en sortie de zone et en transition. Sa prise d’information lui permet de prendre la bonne décision dans les trois zones.

« Chloe a connu une excellente saison avec Burnaby, et ça lui a valu cette sélection historique au repêchage. » — Une citation de Taylor Green, directeur des opérations hockey de la Ligue de l'Ouest

Deux autres gardiennes, Manon Rhéaume (1991) et Ève Gascon (2022), ont également joué dans la LHJMQ, sans toutefois avoir été recrutées lors d’un repêchage au préalable. Dans la Ligue de l’Ouest, la gardienne Shannon Szabados a défendu le filet des Americans de Tri-City en 2002.

