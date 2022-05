Rory McIlroy se hisse en tête au Championnat de la PGA

L'Irlandais du Nord a envoyé ses coups de départ par-dessus les arbres et dans les allées, mettant la table pour sept oiselets. Il a joué 65, soit cinq coups sous la normale, pour se donner une avance d'une frappe au sommet du classement.

C'était ce dont McIlroy avait besoin, lui qui tente de mettre fin à une disette de presque huit ans sans avoir gagné un tournoi du grand chelem. Il s'agissait de son meilleur départ en pareille situation depuis qu'il a joué 66 lors du Championnat de la PGA à Valhalla, en 2014, quand il a remporté le dernier de ses quatre majeurs.

Je crois que lorsque ton jeu se sent comme ça, c'est simplement une question d'aller sur le terrain, de s'en tenir à ton plan de match, d'exécuter les coups aussi bien que possible et de rester dans ton petit monde, a déclaré McIlroy. J'ai l'impression que ce parcours te permet d'être agressif sur les tertres, donc j'ai tiré avantage de mes longs coups de départ et j'ai terminé le travail avec mon jeu avec mes fers et mes roulés.

Will Zalatoris (-4) et Tom Hoge (-4), le gagnant à Pebble Beach, ont remis une carte de 66, tandis que Matt Kuchar (-3) et Abraham Ancer (-3) ont joué 67.

Tiger Woods (+4) s'est écroulé à mi-chemin dans sa ronde et à la fin de celle-ci, bouclant le parcours en 74 coups. Il s'agit de son pire départ au Championnat de la PGA depuis 2015.

McIlroy et Woods jouaient sur le même groupe en compagnie de Jordan Spieth (+2) qui n'a besoin que d'une victoire à ce tournoi pour compléter le grand chelem. Une série d'occasions d'oiselet et de normale ratées ont forcé Spieth à jouer 72.

La différence entre McIlroy et Woods était évidente dès les premiers trous de la ronde. McIlroy a connu une séquence de quatre oiselets consécutifs qui s'est amorcée à son troisième trou de la journée.

McIlroy a réussi un oiselet aux deux normales 5 du parcours, dont le dernier qui lui a permis de grimper à -6. Il a commis deux bogueys en trois trous avant de conclure sa ronde avec un oiselet.

Seulement 17 des 78 golfeurs à s'être élancés en matinée ont réussi à obtenir une ronde sous la normale.

Je ne crois pas qu'un champion d'un tournoi majeur ici a déjà été dans les -10, donc tu sais que les pointages ne seront pas plus bas, a dit Hoge. Si tu te sors des allées et que tu aboutis dans l'herbe longue ici, c'est difficile de contrôler la balle autour des verts parce qu'ils sont rapides. Tu essaies simplement de garder les choses simples.

Une autre partie de l'histoire de Southern Hills en sept tournois majeurs : cinq des champions détenaient ou partageaient l'avance après 18 trous.

Xander Schauffele fait partie d'un groupe de six golfeurs à -2, tandis que Tony Finau était l'une des têtes d'affiche d'un groupe de sept à -1.

Pour sa part, le Canadien Mackenzie Hughes (+7) n'a pu faire mieux qu'une ronde de 77. Son compatriote Adam Hadwin est à +3, soit trois frappes de moins que Corey Conners (+6).

Quant à Phil Mickelson, le champion en titre du tournoi est absent puisqu'il a choisi de prolonger sa pause loin du circuit après avoir émis des commentaires au sujet d'un circuit rival financé par l'Arabie saoudite qui doit présenter son premier événement le mois prochain à Londres.

Bryson DeChambeau brille aussi par son absence, après avoir déclaré forfait la veille en raison d'un poignet qui tarde à guérir.