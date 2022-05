La boxeuse canadienne Tammara Thibeault est championne du monde

La Québécoise de 25 ans a remporté aux points, par décision partagée (4-1), la grande finale contre la Panaméenne Atheyna Bylon. Elle a empoché 100 000 $ US pour sa victoire.

Demain matin, je vais me réveiller et je vais me dire : "Ah, je suis championne du monde!" J’étais vraiment excitée de monter dans le ring, a souligné Thibeault. C’était vraiment juste une question de vraiment savourer le moment.

« Je n’ai pas fait ça toute seule. Tout le monde qui a fait partie de mon cheminement, je n’aurais pas pu faire ça sans eux. » — Une citation de Tammara Thibeault, boxeuse canadienne

Connaissant bien son adversaire, elle a entrepris son combat en toute confiance et a gagné les deux premières des trois reprises 4-1 et 3-2.

Bylon, 33 ans, a bien tenté de revenir à la marque avec quelques points dans la dernière reprise, mais en vain.

Je ne pensais pas à elle [Bylon] et à comment elle était, a soutenu Thibeault. J’étais juste sur un élan et j’avais du fun dans le ring! J’espère que ç’a paru, parce que moi, j’en ai eu et c’est ça qui m’a motivée.

Thibeault avait confirmé sa place en finale en battant Rady Adosinda Gramane, du Mozambique, par décision unanime des juges mercredi.

Vendredi, la Panaméenne n'aura pas réussi à prendre sa revanche sur la Canadienne. Le 1er avril, Thibeault avait battu Bylon 5-0 pour remporter la médaille d'or des Championnats panaméricains, en Équateur.

Thibeault avait obtenu la médaille de bronze aux Championnats du monde en 2019.

Cavanagh surclassée

Dans le combat précédent, en Turquie, la Néo-Brunswickoise de 21 ans Charlie Cavanagh, de Saint-Jean, a perdu contre la favorite locale Busenaz Surmeneli, championne olympique (69 kg), en finale des 63-66 kg.

L'arbitre a mis fin au combat avec 45 secondes à faire au troisième et dernier round.

La boxeuse turque, à la limite de l'arrogance dans son attitude, a dominé l'affrontement. Cela a obligé l'arbitre à donner trois comptes de huit à la Canadienne.

Les faits saillants du combat de Charlie Cavanagh

Plus confiante en ses moyens, Cavanagh a connu quelques bons moments dans la deuxième reprise, mais n'a jamais pu prendre le dessus sur son adversaire, encouragée par un public très partisan.