Djokovic, Nadal et Alcaraz dans la même moitié de tableau à Roland-Garros

Novak Djokovic, Rafael Nadal et le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, les trois principaux favoris, ont été versés dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, qui débute dimanche, selon le tirage au sort réalisé jeudi à Paris. Félix Auger-Aliassime se trouve aussi dans cette portion.

Le Québécois, 9e tête de série, aura rendez-vous avec un joueur qualifié au premier tour. Il pourrait retrouver sur sa route en huitièmes de finale l'Espagnol Rafael Nadal, et au tour suivant le favori du tournoi, le Serbe no 1 mondial et tenant du titre.

Si le Majorquin, 13 fois vainqueur à la porte d'Auteuil, poursuit sa route, il pourrait se mesurer à Djokovic dès les quarts de finale. Le vainqueur croiserait potentiellement Alcaraz, aux portes du top 5 à 19 ans, en demi-finales.

Sur la terre battue parisienne, Djokovic est en quête d'un 21e trophée majeur qui lui permettrait d'égaler le record détenu par Nadal depuis son sacre aux Internationaux d'Australie en janvier.

Le Serbe, qui fêtera ses 35 ans dimanche, entamera sa quinzaine face au Japonais Yoshihito Nishioka. Nadal, bientôt 36 ans, commencera contre l'Australien Jordan Thompson.

Alcaraz, qui vit un printemps ébouriffant avec ses deux premiers titres en Masters 1000, à Miami début avril et à Madrid début mai, plus un succès à Barcelone entre-temps, sera, lui, opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour.

Comme le no 3 mondial Alexander Zverev, l'adversaire possible de l'Espagnol en quarts de finale.

Le Canadien Denis Shapovalov, 14e tête de série, se retrouve dans l'autre moitié du tableau et aura rendez-vous avec le Danois Holger Rune au premier tour. Les deux joueurs s’affronteront pour la première fois de leur carrière sur la terre battue parisienne.

La demi-finale théorique de ce tableau opposerait le no 4 mondial Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant, au no 2 Daniil Medvedev, qui vient de faire son retour après une opération pour une hernie début avril.

Auparavant, le Grec pourrait se mesurer au Norvégien Casper Ruud en quarts de finale, et le Russe, à son compatriote Andrey Rublev.

Du côté des dames, Leylah Annie Fernandez entamera son tournoi contre la favorite locale, Kristina Mladenovic. La Québécoise, 17e tête de série, n'a jamais croisé le fer avec la Française, 110e du monde.

Quant à l'Ontarienne Bianca Andreescu, 72e raquette mondiale, elle affrontera au premier tour une joueuse qualifiée.

La Tchèque Barbora Krejcikova est la championne en titre.