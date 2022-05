Six femmes parmi les arbitres du Mondial

Six femmes figureront pour la première fois parmi les 105 arbitres de la prochaine Coupe du monde masculine de soccer au Qatar, a annoncé jeudi la FIFA.

La Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita ont été désignées parmi les 36 arbitres de champ, alors que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l'Américaine Kathryn Nesbitt officieront aux côtés des 66 autres arbitres assistants.

Leur désignation est le résultat d'un long processus entamé il y a plusieurs années, qui a commencé par la nomination d'arbitres femmes pour certaines compétitions masculines seniors et de jeunes de la FIFA , souligne dans un communiqué Pierluigi Collina, le président de la Commission des arbitres de l'instance mondiale.

Les six sélectionnées enchaînent depuis plusieurs années les prestations de haut vol , a insisté l'Italien, espérant qu'à l'avenir, la présence d'arbitres femmes lors de compétitions masculines de haut niveau sera considérée comme la règle plutôt que l'exception .

Pour tous les arbitres désignés au sein des six confédérations, auxquels s'ajoutent 24 arbitres assistants vidéo, la préparation démarrera au début de l'été par des séminaires à Asuncion, Madrid et Doha . Elle portera notamment sur la protection des joueurs, l'uniformité dans l'application des règles, ainsi que la compréhension des caractéristiques des équipes et des joueurs .

Il y aura forcément des erreurs, mais nous allons tout faire pour qu'il y en ait le moins possible , a dit Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l'arbitrage de la FIFA.